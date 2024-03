Edeka-Markt und Der Brotmacher eröffnen planmäßig im neuen Fachmarktzentrum Amorbach

Trotz laufendem Sanierungsverfahren hat der Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt den ersten Bauabschnitt des neuen Fachmarktzentrums in Amorbach planmäßig fertiggestellt. Auf dem insgesamt knapp 13.760 Quadratmeter großen Grundstück mit Bestandsgebäuden sind ein moderner Edeka-Markt und eine Bäckerei mit Café entstanden. Der Lebensmittelvollsortimenter Edeka erweitert mit dem Neubau seine bisherige Verkaufsfläche von 1.140 Quadratmetern auf rund 1.500 Quadratmeter. Reichlich Platz für den neuen Edeka-Kaufmann Rico Werner, um das bisherige Angebot umfassend zu erweitern. Die neue Filiale des Bäckereibetriebs Der Brotmacher wird auf fast 300 Quadratmetern Mietfläche neben dem Verkauf von Backwaren auch eine Tagesgastronomie in seinem Café mit Bestuhlung innen und außen und einem Blick ins Grüne anbieten.„Wir sind erleichtert, dass wir mit der Fertigstellung des Neubaus die notwendige Erweiterung der Verkaufsfläche für unsere Mieter erreichen und die hochwertige Versorgung mit Lebensmitteln und weiteren Artikeln des täglichen Bedarfs für die Bürgerinnen und Bürger Amorbachs an diesem Standort sichern konnten“, sagt Mohamed Younis, Geschäftsführer bei Schoofs Immobilien Frankfurt. „Das war ein großer Kraftakt, den ersten Bauabschnitt fristgerecht unter den schwierigen Rahmenbedingungen fertigzustellen“, führt Younis aus und betont: “Ohne die Unterstützung unserer Partner, den Handwerkern und Planern, hätten wir das nie geschafft. Auch die Mieter, insbesondere Edeka, haben uns uneingeschränkt unterstützt und geholfen. Ihnen allen gilt unser großer Dank“, so der Geschäftsführer weiter.Aufgrund der am 15. Februar 2024 eingeleiteten Sanierungsverfahrenen in Eigenverwaltung der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt und der GMB Gesellschaft für Gewerbeimmobilien mbH muss die Fortführung der Bautätigkeiten nun sorgsam vorbereitet und unter den Beteiligten abgestimmt werden. Dabei wird die Geschäftsführung beider Unternehmen durch den Generalhandlungsbevollmächtigten, Rechtsanwalt Prof. Dr. Jan Roth, Partner der bundesweit tätigen Sozietät Wellensiek, unterstützt. Die Gespräche mit den finanzierenden Banken haben bereits begonnen. „Wir erfahren eine sehr gute Begleitung der Geldgeber. Das gibt uns die Kraft und Zuversicht, bald mit der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes beginnen zu können“, gibt sich Mohamed Younis optimistisch. Die geschlossenen Mietverträge für den Drogeriemarkt Rossmann und den Textil-Discounter kik haben weiterhin Bestand. Für die freie Fläche von rund 160 Quadratmetern wird noch ein Mieter gesucht.Von den insgesamt geplanten rund 100 kostenfreien Parkplätzen für die Kund*innen, wurden im ersten Schritt ca. 30 Stellplätze planmäßig realisiert. Die restlichen folgen mit dem zweiten Bauabschnitt. Die drei Schnellladestationen für Elektroautos mit insgesamt sechs Ladepunkten, die von der Firma Greenman Energy betrieben werden, sind für Mitte des Jahres vorgesehen. Die Gold-Zertifizierung nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) wird weiterhin angestrebt.Kontakt für Mietinteressenten:abdelrehim@schoofs-frankfurt.de / Tel: 0170-1224530Betreff „Mietinteresse Nahversorgungszentrum Amorbach“Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung wurde mit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) 2012 in der InsO stärker in den Vordergrund gerückt. Mit diesem Verfahren will der Gesetzgeber die Sanierungschancen von Unternehmen in der Krise steigern und die Verantwortlichen in einem Unternehmen dazu bringen, einen notwendigen Antrag frühzeitig zu stellen. Die Geschäftsführung wird durch eigenverwaltungserfahrene Sanierungsexperten ergänzt, um die Fortführung und Sanierung des Unternehmens zu unterstützen und eine Gleichbehandlung der Gläubiger sicherzustellen. Damit erhöhen sich die Sanierungsoptionen. Bei einem Verfahren in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung im Amt und bekommt vom zuständigen Amtsgericht einen vorläufigen Sachwalter zur Seite gestellt, der das Verfahren im Sinne der Gläubiger begleitet.Der von der Geschäftsführung der Schoofs-Gruppe berufene Generalhandlungsbevollmächtigte Prof. Dr. Jan Roth ist Partner der bundesweit tätigen Sozietät Wellensiek und Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht sowie für Erb- und Steuerrecht. Die Sozietät Wellensiek ist eine auf Unternehmenssanierungen spezialisierte bundesweit tätige Partnergesellschaft. Die Experten der Kanzlei besitzen langjährige Erfahrung in der Bewältigung von Krisen national und international tätiger Unternehmen. Die Kernkompetenz liegt in der Insolvenzverwaltung und der Krisenberatung. Weitere Schwerpunkte sind die Beratung der Organe von Gesellschaften undTreuhandlösungen für mittelständische und große Unternehmen. Mehr Informationen: www.wellensiek.com