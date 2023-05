Ca. 3.000 Menschen feierten die Eröffnung der Westerwald Arkaden

„Unser Volksfest war ein voller Erfolg und hat unsere Erwartungen noch einmal übertroffen. Die Stimmung war riesig und die Besucherinnen und Besucher haben das vielfältige Programm genossen. Auch in Zukunft werden tolle Ideen und Aktionen dafür sorgen, dass die Westerwald Arkaden der Publikumsmagnet in der Region bleiben“, sagte Mohamed Younis, Geschäftsführer der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, die das Projekt entwickelt und errichtet hat. „Es war ein großer Kraftakt in den letzten Wochen, aber alle am Projekt Beteiligten haben an einem Strang gezogen, um die Eröffnung wie angekündigt zu realisieren. Nun liegt es an den Bürgerinnen und Bürgern, den Westerwald Arkaden durch ihren Besuch Leben einzuhauchen“, ergänzte er.Und Leben war bereits am Mittwoch ordentlich zu spüren. Großen Anklang fanden das vom Radiosender RPR1 moderierte und von lokalen Vereinen getragene Programm auf der Bühne über dem See und die abwechslungsreiche Schlemmermeile. Zudem ließen sich viele Mutige in einem Fesselballon, der an einem Kranseil befestigt war, in die Höhe treiben – und wurden dafür mit beeindruckenden Blicken in die Ferne und auf die Westerwald Arkaden belohnt. Vielfältige Aktionen der Geschäfte luden bereits einen Tag vor der Eröffnung zum Schnuppern ein, während die jüngsten Gäste sich auf Hüpfburgen und bei übergroßen Spielen vergnügten.Weiterer Höhepunkt war die offizielle Eröffnung der Westerwald Arkaden durch die Projektbeteiligten und Vertreter aus der Politik. James McEvoy, Vertreter des neuen Eigentümers und Investors Greenman OPEN sowie CEO des künftigen Center-Verwalters GFORM, bedankte sich bei Schoofs Immobilien für die planmäßige Realisierung und die reibungslose Übergabe der Westerwald Arkaden. „Wir freuen uns sehr auf den Betrieb dieses außergewöhnlichen Zentrums und auf eine langfristige Zusammenarbeit mit den Mieterinnen und Mietern sowie der Stadt Höhr-Grenzhausen. Wir hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher, die in den Westerwald Arkaden ein komfortables Einkaufserlebnis haben, gut essen und verweilen können und, wenn relevant, auch ihr Fahrzeug bequem nebenbei aufladen können“, fügte er hinzu.„Mein Dank geht an die Investoren, die Verwaltungsbehörden und alle Baubeteiligten, dass sie das von uns lang ersehnte Projekt ermöglicht und so eindrucksvoll umgesetzt haben. Die Westerwald Arkaden bieten nicht nur einen unschätzbaren Mehrwert für unsere Nahversorgung. Sie schaffen Arbeitsplätze und sind ein neuer, herausragender Anziehungspunkt für Höhr-Grenzhausen und die Umgebung“, sagte Thilo Becker, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen.„Die Eröffnung eines neuen Einkaufszentrums ist immer ein besonderes Ereignis für eine Region und zugleich Sinnbild für einen attraktiven Standort, an dem Unternehmen sich gerne ansiedeln. Hier konnte der Westerwald mit seinen attraktiven Standortfaktoren überzeugen“, sagte Petra Dick-Walther, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. Zu den weiteren Rednern zählten SchoofsGeschäftsführer Mohamed Younis und der Architekt Markus Rathke von Rathke Architekten Wuppertal.Anschließend stellte Mohamed Younis die 19 Mieter vor und übergab mit einem übergroßen Westerwald-Arkaden-Logo symbolisch den Staffelstab an den Inverstor Greenman OPEN sowie an die Gemeinde Höhr-Grenzhausen.Danach begann die Abend-Show, bei der die angesagte Band Hörgerät dem begeisterten Publikum mit ihrer Rock- und Popmusik ordentlich einheizte und es zum Tanzen animierte. Den krönenden Abschluss des gelungenen Tages bildete eine Feuertanz- und PyroShow, die die Westerwald Arkaden unter dem dunklen Abendhimmel noch einmal stimmungsvoll Leben einhauchte.In den Westerwald Arkaden präsentieren bis zu 24 Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Dienstleister ihr Angebot auf einer Mietfläche von etwa 13.500 Quadratmetern. Das neue Open-SkyEinkaufszentrum zeichnet sich vor allem durch seine imposante Architektur mit dem auffälligen „Swing“ aus. Die ringförmige Anordnung der Geschäfte um einen großzügig gestalteten Innenhof mit einem kleinen See und das schwebende Obergeschoss schaffen eine offene, einladende Atmosphäre – und ein wettunabhängiges Einkaufserlebnis: Unter der überdachten Kolonnade können die Kundinnen und Kunden gemütlich von Geschäft zu Geschäft flanieren.Ein wichtiger Anziehungspunkt ist das pettinari’s. Unter dem Motto „Café Food Drinks Fun“ bietet es in mediterraner Atmosphäre täglich von früh bis spät eine genussvolle Fusionsküche und zur Tageszeit passende Köstlichkeiten. Vom Wintergarten oder von der Terrasse am Ufer können die Gäste entspannt auf den See und seine zehn Meter hohe Fontäne blicken.Das Einkaufszentrum in der Schillerstraße 19, 56203 HöhrGrenzhausen, ist mit den Buslinien 150 und 428 gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und lässt sich mit dem Auto direkt über die Autobahn A48 erreichen, Abfahrt Höhr-Grenzhausen. Ihre Fahrzeuge können die Besucherinnen und Besucher auf einem der 320 ebenerdigen Parkplätze bis zu drei Stunden kostenfrei abstellen. In der Tiefgarage sind es sogar bis zu vier Stunden. Für Elektro-Autos sind 20 Parkplätze reserviert, von denen zwölf mit einer Schnellladestation ausgestattet sind. Hinzu kommen 30 Fahrradstellplätze, die sich mehrheitlich im überdachten Erdgeschoss befinden. Dort besteht auch Möglichkeit zum Aufbocken und Reparieren. Ladepunkte für E-Bikes sind aktuell in Planung. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach wird einen Teil der Geschäfte und Gastronomiebetriebe mit Strom versorgen.Alle Läden sind barrierefrei zugänglich, einige bieten auch Kundentoiletten und Wickeltische. Besucherinnen und Besucher können zudem auf dem gesamten Gelände der Westerwald Arkaden kostenfrei im Internet surfen.Für geschäftiges Treiben im neuen Einkaufszentrum sorgen aber nicht nur die Kundinnen und Kunden. Auf dem Gelände der Westerwald Arkaden sind sechs Bienenvölker angesiedelt, die von geschulten Imkern betreut werden und in der Umgebung auf Futtersuche sind. „Mit dem Projekt ‚Beezdorf' wollen wir zum Schutz von Bienen und damit zur Förderung der lokalen Biodiversität und Artenvielfalt beitragen. Bienen zählen zu unseren wichtigsten Nutztieren, da sie durch die Bestäubung erst die Fortpflanzung zahlreicher Blüten- und Nutzpflanzen ermöglichen", erläutert Younis. 