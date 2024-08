Entdeckt die süße Welt der Schokolade! In den Schokoladenkursen des Schokoladenmuseums in Köln lernt ihr nicht nur die Geheimnisse der Schokoladenherstellung kennen, sondert kreiert und verziert auch eure eigene Schokolade. Vom Schokoladengießen bis zur kreativen Dekoration - der Kurs ist ein absolutes Highight.Abgerundet wird das Erlebnis durch eine spannende Tour durch die Ausstellung des Museums.Ob als Geschenkidee oder besondere Freizeitaktivität - die Schokoladenkurse im Schokoladenmuseum sind immer schnell ausgebucht.Hier erfahrt ihr mehrSichert euch einen Platz und taucht ein in diese köstliche Erfahrung!