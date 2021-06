Das Schokoladenmuseum öffnet am 3. Juni 2021

Jetzt ist es soweit!Am kommenden Donnerstag öffnet das Schokoladenmuseum wieder für Besucher. Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr kann die Ausstellung besichtigt werden. In der gläsernen Schokoladenfabrik wird wieder mit Volldampf gearbeitet und die Maîtres Chocolatiers stellen neue, in den letzten Monaten entwickelte, Schokoladenkreationen her.Die Rheinterrasse des Chocolat Grand Café, der Chocolat Shop und der Biergarten am Malakoffturm sind ebenfalls geöffnet. Geht die Entwicklung so gut wie in den letzten Tagen weiter, kann auch bald schon wieder der Innenbereich des Cafés öffnen.Die Sicherheitskonzepte des Schokoladenmuseums wurden erneut überarbeitet und entsprechend der geltenden Vorgaben angepasst. Sie sind auf der Webseite des Museums veröffentlicht.Zeitfensterticket nur für den Museumsbesuch notwendig!Der Besuch des Museums ist vorerst nur mit einem Zeitfensterticket möglich. So wird gewährleistet, dass die Abstände unter den Museumsgästen eingehalten werden und die Kontaktverfolgung möglich ist. Die Tickets können auf der Webseite des Museums unter www.schokoladenmuseum.de gebucht werden. Eine negativer Corona-Test ist nicht notwendig.Die Fakten:Wiedereröffnung SchokoladenmuseumAb 3. Juni 2021, täglich geöffnet, 10:00 bis 18:00 Uhr.Geöffnet werden: Schokoladenmuseum, CHOCOLAT Shop, CHOCOLAT Grand Café Rheinterrasse und Biergarten am Mallakoffturm.Zeitfensterticket für den Museumbesuch unter: www.schokoladenmusuem.de , kein Corona-Test.