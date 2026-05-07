„CHOCOLAT“ – die neue Genuss-Destination in Köln
Eröffnungswochenende im Schokoladenmuseum Köln
Mit „CHOCOLAT“ entsteht im Rheinauhafen eine neue Genuss-Destination für Köln und alle, die Schokolade lieben. Der neue Store – ein hochwertiges Fachgeschäft für Schokolade – verbindet internationale Schokoladenvielfalt, handwerklich hergestellte Spezialitäten aus eigener Produktion und ein außergewöhnliches Gestaltungskonzept zu einem besonderen Erlebnis.
„Bei uns im Schokoladenmuseum steht das Erlebnis des Besuchs im Mittelpunkt – vom ersten bis zum letzten Schritt“, betont Annette Imhoff, Geschäftsführerin des Schokoladenmuseums. „Genau deshalb ist auch unser Schokoladen-Shop so wichtig. Er ist nicht einfach ‚der Ausgang‘, sondern die genussvolle Fortsetzung des Museumsbesuchs: der Moment, in dem unsere Gäste etwas mitnehmen, das bleibt – ein Geschmack, eine Erinnerung, ein kleines Stück Schokoladenmuseum für zu Hause.“
Zum Auftakt lädt das Schokoladenmuseum seine Gäste dazu ein, die neue Welt von „CHOCOLAT“ mit allen Sinnen zu entdecken. Über 1.200 Produkte aus aller Welt laden zum Stöbern, Entdecken und Genießen ein. Gleichzeitig steckt in diesem Shop auch ganz viel Schokoladenmuseum selbst: Kreativität, Handwerkskunst und die Leidenschaft für außergewöhnliche Schokolade.
Im Atelier des Museums entstehen täglich mehr als 20 Sorten frischer Schokoladentafeln aus Vollmilch-, Edelbitter- und weißer Schokolade. Veredelt werden sie mit außergewöhnlichen Zutaten und kreativen Kombinationen – von fruchtigen und nussigen Noten bis hin zu würzigen und überraschenden Aromen. Die handgefertigten Spezialitäten gelangen direkt in den neuen CHOCOLAT-Shop – frischer kann Schokolade kaum sein.
Besonders beliebt sind Sorten wie Himbeer-Knallbrause, Kokos-Mandelsplitter sowie Klassiker wie „Nuss an Nuss“. Auch moderne Trendkreationen wie Chips-Schokolade, Fleur de Sel oder Brezel-Karamell sorgen für besondere Geschmackserlebnisse.
Ebenso gefragt sind die exklusiven Schokoladenfiguren, die im Hohlfiguren-Studio des Museums in liebevoller Handarbeit gefertigt werden.
Auch das Design des neuen Shops setzt besondere Akzente. Warme Materialien wie Holz und Messing, eine klare Formensprache sowie eine gezielte Lichtinszenierung schaffen eine hochwertige und zugleich entspannte Atmosphäre. Der Fokus liegt bewusst auf den Produkten und einem inspirierenden Einkaufserlebnis.
Im Anschluss an das Eröffnungswochenende folgen vom 8. bis 24. Mai 2026 die „Wochen der frischen Schokolade“. Während dieser Aktionswochen dreht sich im Schokoladenmuseum alles um handwerklich hergestellte Schokolade, kreative Genussmomente und außergewöhnliche Geschmackserlebnisse.
Ein besonderes Highlight ist die Herstellung individueller Tafeln: Gäste können gemeinsam mit einem Maître Chocolatier aus über 30 Zutaten ihre persönliche Schokoladenkreation zusammenstellen. Die individuelle Tafel wird frisch gefertigt und ist bereits nach 30 bis 45 Minuten abholbereit.
Der CHOCOLAT-Shop kann unabhängig vom Museumsbesuch besucht werden – ein Museumsticket ist nicht erforderlich.
Wochen der frischen Schokolade
8. bis 24. Mai 2026
Täglich geöffnet: 10 bis 18 Uhr
Schokoladenmuseum Köln, Am Schokoladenmuseum 1a, Köln – Rheinauhafen
Weitere Informationen unter schokoladenmuseum.de