Denkströme gewinnt German Brand Award 2025 in Gold

Die Marken- und Digitalagentur Denkströme mit Hauptsitz in Kempten wurde mit dem German Brand Award 2025 in Gold ausgezeichnet. Prämiert wurde der umfassende Markenrelaunch des Allgemeinen Krankenhauses Celle (AKH) in der Kategorie „Excellent Brands – Health & Pharmaceuticals“. Die Agentur setzte sich dabei gegen rund 700 Einreichungen durch.



Der vom Rat für Formgebung verliehene German Brand Award zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Markenführung in Europa. Eine unabhängige, interdisziplinär besetzte Jury, bestehend aus Marketingfachleuten sowie Führungspersönlichkeiten u.a. von Deutsche Bank, Bosch, Merck und Conrad Electronics, bewertete die Einreichungen nach Kriterien wie Markenprägnanz, Differenzierung, Innovationsgrad, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Wirkung. Die feierliche Preisverleihung fand am 26. Juni 2025 im Rahmen der German Brand Convention in Berlin statt – einem der wichtigsten Branchenevents, bei dem Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Kreativindustrie und Medienlandschaft zusammenkommen. Fabian und Teresa Schmid, Geschäftsführer von Denkströme, nahmen die Auszeichnung stellvertretend für ihr gesamtes Team entgegen. Fabian Schmid: „Wir sind stolz und dankbar, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen – insbesondere, weil er die Relevanz werteorientierter Kommunikation unterstreicht. In einer Zeit, in der scheinbar die KI die menschliche Kreativität ersetzen kann, zeigt sich, wie entscheidend Haltung, Verständnis und Empathie für starke Marken sind.“



Bei dem preisgekrönten Projekt entwickelte Denkströme eine vollständig neue Markenarchitektur für das AKH Celle, das sechstgrößte Klinikum Niedersachsens mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden und über 20 Fachabteilungen. Als einziges Krankenhaus im Stadt- und Landkreis Celle übernimmt es die Rolle eines Maximalversorgers. Aufgabe des Markenrelaunches war es, diese Position sowohl intern als auch extern zeitgemäß, klar und emotional zu kommunizieren. Die bislang heterogene Markenstruktur des AKH und seiner Tochterunternehmen sollten vereinheitlicht sowie die Identifikation bei Mitarbeitenden, Patienten und Partnern gestärkt werden. In der Umsetzung wurde der gesamte Markenauftritt – von Logo, Farbwelt und Typografie über Bildsprache, Website und Printmedien bis hin zu Leitsystemen –konzeptionell neu gedacht und visuell umgesetzt.

