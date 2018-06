Wenn der Service eineoder anderswo in Anspruch genommen wird, dann in sehr vielen Fällen einfach aus dem Grund, weil der Schlüssel zur Wohnung oder zum eigenen Haus verloren gegangen ist. Nicht immer ist ein Reserveschlüssel verfügbar, sodass dann nur noch die gewaltsame Öffnung des Schlosses durch den Schlüsseldienst als Option bleibt. Je nach Schloss und Tür kann dieser Eingriff durchaus teuer werden und hätte nicht unbedingt sein müssen. Denn verlorene Schlüssel sind nicht zwangsläufig weg, sondern werden sehr oft gefunden. Nur leider weiß ein Finder in aller Regel nicht, wem der Schlüssel gehört. Der Weg über einist denkbar, wird in der Praxis aber selten genutzt oder führt den Schlüssel und seinen Besitzer nicht wieder zusammen.Die Idee vomist grundsätzlich gut. Der Schlüsseldienst Berlin hat daher diese Idee aufgegriffen und sinnvoll erweitert. Die Erweiterung besteht aus einer Marke, die jeder beimfür eine kleine Jahresgebühr von 20 Euro bekommen kann. Diese Marke nun wird einfach an den Schlüsselbund angefügt.Diese Marke enthält Daten, mit denen das Schlüsselfundbüro Berlin den Schlüssel bzw. das Schlüsselbund seinem rechtmäßigen Besitzer zuordnen kann.Keine Sorge vor Datenmissbrauch , denn die Marke allein enthält keine Daten zum Besitzer, lässt also keine Rückschlüsse auf ihn zu. Nur das Schlüsselfundbüro Berlin selbst kann die Marke dem Besitzer zuordnen und sicherstellen, dass Besitzer und Schlüssel(bund) ganz schnell wieder zusammenkommen.Einige Informationen müssen dennoch auf der Marke zu finden sein, damit der Finder überhaupt weiß, was er nun tun soll. Auf der Marke findet sich der Hinweis, dass der Schlüssel entweder beim Fundbüro abgegeben werden soll oder direkt beim Schlüsselfundbüro in Berlin-Friedrichshain . Die direkte Abgabe beim Schlüsselfundbüro Berlin beschleunigt die ganze Sache natürlich, da sich der zuständige Schlüsseldienst Berlin dann direkt beim Eigentümer melden kann.Der kleine Umweg über jedes konventionelle Fundbüro funktioniert aber genauso zuverlässig. Wird ein entsprechender Schlüssel mit Marke vom Schlüsselfundbüro Berlin beim normalen Fundbüro abgegeben, setzt sich dieses mit dem Schlüsselfundbüro Berlin in Verbindung. Der Schlüssel findet dann über das Schlüsselfundbüro (das natürlich umgehend den Besitzer über den Fund unterrichtet) in Kenntnis, sodass dieser schnellstmöglich seinen Schlüssel zurückerhält.Diesen Vertrag mit Marke für den Schlüsselbund gibt es in der bereits erwähnten Variante für einen Schlüssel(bund), kann aber auch nach Bedarf für mehrere Schlüssel oder Schlüsselbunde abgeschlossen werden. Das lohnt sich besonders für Paare oder ganze Familien.Wer zusätzlich dafür sorgen möchte, dass ein ehrlicher Finder auch einen Finderlohn bekommt, kann das schon vorab beim Schlüsselfundbüro in die Wege leiten. Den Finderlohn übergibt das Schlüsselfundbüro dann automatisch an den Finder.