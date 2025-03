Wiedereröffnung des Relais & Châteaux Schlosshotel Burg Schlitz

Hohen Demzin liegt inmitten der mecklenburgischen Schweiz. Biegt man hier zwischen Wiesen und Wäldern in die prunkvolle Auffahrt ein, fährt man direkt auf das prachtvolle, im Stile des Neoklassizismus errichtete Gebäude des Schlosshotels Burg Schlitz zu.1806 wurde der Bau von Hans Graf von Schlitz in Auftrag gegeben. Über die Jahre wurde es als Familiensitz, Versammlungsort oder Senioren- und Pflegeheim genutzt bis es 1999 als Hotelbetrieb eröffnet wurde. Kurze Zeit später wurde es in die Reihe von Luxushotels der Vereinigung Relais & Châteaux aufgenommen.Nach einem Besitzerwechsel zur Theodor-Semmelhaack-Stiftung im Oktober 2022 wurde das Hotel Anfang des Jahres für ein paar Wochen geschlossen und renoviert. Am 13.März 2025 öffnet das Relais & Châteaux Haus mit einigen Veränderungen wieder seine Tore.Die 21 luxuriös eingerichteten Zimmer und Suiten wurden behutsam renoviert, modernisiert und erstrahlen in neuem Glanz. Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet und widmet sich einem bestimmten Thema, das sich in liebevoll ausgewählten Details widerspiegelt.Das kleine Team rund um Hotelleiter René Henze führt das Schlosshotel sehr familiär.Der kleine, aber edel eingerichtete SPA Livingroom lädt mit Sauna und Swimmingpool zum Entspannen ein.Für alle, die es aktiver mögen, gibt es rund um das Anwesen einen Skulpturenweg oder zahlreiche Radwege in unmittelbarer Nähe. Das Hotel selbst plant einen Platz für Bogenschießen und hat bereits mit dem Bau eines Fitnessstudios begonnen.Doch nun zur mit Spannung erwarteten Neuausrichtung: eigens für das Retreat- und Schlosshotel Burg Schlitz hat die Elmshorner Ärztin Dr. Julia Semmelhaack-Takeh ein fünftägiges Retreat-Programm entwickelt, das dazu einlädt Körper und Seele nach einer stressigen und arbeitsreichen Zeit wieder in Einklang zu bringen. Jeder Tag steht im Zeichen eines Elements (Holz, Feuer, Metall, Wasser, Erde), nach dessen Einfluss begleitete Aktivitäten, Anwendungen und vor allem auch Speisen angeboten werden.Über das Retreat-Programm hinaus spiegelt sich die Lehre der 5 Elemente auch in der Gesamtgestaltung des Hauses wider. In vielen liebevolle Details findet man immer wieder kleine Hinweise auf die spannende, Jahrtausende alte chinesische Heilslehre. Zudem gibt es auch Zimmer, die nach jeweils einem Element ausgerichtet sind.In der 5-Elemente-Lehre der Gastronomie spielt die Ernährung eine sehr große Rolle. Nun war das Relais & Châteaux Haus Burg Schlitz schon immer ein Ort der Begegnung und des Genusses. Mit Sommelière Franziska Pauli und Küchenchef Maik Albrecht hat die Burg aber zwei Akteure, in der kulinarischen Topliga spielen.So bietet ein Abendessen in der Hotelgastronomie den perfekten Ausklang für einen erholsamen und/oder sportreichen Urlaubstag. Hier kann zwischen der Brasserie „Louise“ und dem Gourmet-Restaurant „der Wappensaal“ gewählt werden.In der Brasserie „Louise“ erwartet den Gast regionale, rustikale Küche, die sich durch Einfachheit und Klarheit auszeichnet. Durch den Einfluss der 5 Elemente-Lehre nach Traditionell Chinesischer Medizin bieten die Speisen ein harmonisches Wechselspiel aus den Elementen, sowie kühlenden uns wärmenden Komponenten, die auf die Jahreszeit abgestimmt werden.Im Gourmetrestaurant „der Wappensaal“ erwartet den Gast eine kulinarische Reise, die ebenfalls regional und saisonal beeinflusst ist. Durch die Symbiose von Maik Albrechts großartigem Handwerk, Präzision und Feinheit ergeben sich die edlen Aromen einer Hochküche, die immer das Produkt in den Fokus stellt. Ergänzt werden die Menüs des Küchenchefs durch eine umfangreiche Weinkarte, die neben Klassikern auch überraschende Weine enthält. Franziska Paulis Fähigkeit Essen und Wein zusammenzubringen ist dabei herausragend.Um das Relais & Châteaux Hotel kennenzulernen bieten sich neben dem klassischen Individualaufenthalt die liebevoll zusammengestellten Genussprogramme an.Vom 17. bis 21. April wartet zum Beispiel das Schlossteam mit dem Programm „Ostern auf Burg Schlitz“ auf. Hier werden neben kulinarischen Highlights wie das Karfreitags-Fischmenü und das 5-Elemente-Gala-Dinner am Ostersamstag Frühlingskonzerte geboten. Auch das klassische Osterfeuer und die Eiersuche dürfen in Zuge dieser Tage natürlich nicht fehlen. Ergänzt wird das Angebot um die Möglichkeit, das Team und den 100ha großen Park kennen zu lernen und so einen tiefen Einblick in die Neuausrichtung des Schlosshotels zu erhalten.Neben dem privaten Besuch bietet das Schlosshotel auch perfekte Räumlichkeiten für die nächste Familienfeier, Traumhochzeit oder Meetings, Tagungen und Klausuren.Mehrere professionell eingerichtete Tagungsräume bieten Platz für eine Personenzahl von 1-40 Personen.Ein kleines privates Büro mit Blick in die Natur stellt einen geeigneten Arbeitsplatz dar, um Urlaub und Arbeit zu verbinden. Sogenannte „Workation“ spielt heutzutage eine immer wichtigere Rolle, um eine gute Work-Life-Balance einzuhalten oder einmal fernab des Büroalltags freier und produktiver zu arbeiten.Das Team des Relais & Châteaux Hotels berät die Gäste gerne und begleitet die Gäste professionell durch die Planung des nächsten Events oder Traumurlaubs. Nach der Renovierungsphase freut sich das Team des Retreat- und Schlosshotel Burg Schlitz wieder darauf, die Gäste auf gewohnt hohem Niveau bewirten zu dürfen.Pressekontakt: René Henze und Bernhard Moser direktion@burg-schlitz.de