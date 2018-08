Klapperlapapp - Das Märchenfestival auf Schloss Wildegg findet am 1. und 2. September statt

Eine Märchenwelt auf einem Schloss – wer träumt schon nicht von so was? Am ersten Septemberwochenende können sich Kinder diesen Traum erfüllen und auf Schloss Wildegg in Märchen schwelgen. Dann steigt das grosse Finale des Märchenfestival Klapperlapapp, das seit Ende Mai an verschiedenen Orten der Schweiz gastiert. Dabei treten die Stars der Schweizer Märchenszene auf, unter ihnen Linard Bardill, Jürg Steigmeier, Jolanda Steiner und viele mehr.



50 Shows auf 6 Bühnen

Auf sechs lauschigen Schlossbühnen können Besucherinnen und Besucher während zwei Tagen die unterschiedlichsten Märchen hören. In über 50 Shows gibt es Märchen mit Musik und Animationen. Bekannte Schweizer Märchenerzählerinnen und –erzähler, Animationskünstler und Musiker inszenieren Geschichten, Märchen, Mythen und regionale Legenden. Mit dabei sind Linard Bardill, Petit Pepe, Caroline Capiaghi, Martin Niedermann,das Minitheater Hannibal, Dina Nora, das Boozu-Team Agarn, Maya Silvferberg, Andreas Sommer, Conchi Vega und der Aargauer Märchenkreis.



Rund um die Uhr im Märchenland

Märchenhaft kommt auch das kulinarische Angebot daher. Von Winzer-Chnöpfli und Käseschnitten über feine Burger und Cervelats bis hin zu Fricktaler Glacé, Sirups und Apfelringli ist das Angebot breit gefächert. Es gibt Schlossführungen bis spät abends und die Erzählstube mit Landstreichmusik spielt am Samstagabend auf.



Schlafen im Zelt und Brunchen im Bauernhof

Wer gleich im Märchenland übernachten will, kann im Familiencamping am Fuss des Schlosses sein Zelt aufschlagen oder ein Komfortzelt mieten. Am Sonntagmorgen geht es weiter mit einem Brunch auf dem Bauernhof und einem neuen Tag voller Märchen und Legenden.

