European Garden Photo Award 2022 wurde von Schloss Dennenlohe vergeben

Die beste Europäische Gartenphotographin 2022 steht fest - Tajana Wittmer hat den von Schloss Dennenlohe initiierten und gesponserten Wettbewerb gewonnen. Mit ihrem Photo "Bald Cypress in Autumn" aus dem Westpark München konnte Sie die internationale Jury rund um Baronin Süsskind und IGPOTY begeistern und sich vor vielen Bewerbern durchsetzen - Ihr Preisgeld beträgt 1.000 Euro und das Bild wurde am 4.2.2022 in Kew Gardens London vorgestellt.Die feierliche Preisübergabe findet - gemeinsam mit der Vergabe des Deutschen und Europäischen Gartenbuchpreises am 11. März aiuf Schloss Dennenlohe, Mittelfranken statt.Der Anmeldeschluss für den Europäischen Photowettbewerb 2023 ist der 31. Oktober. Jetzt ist also der optimale Moment, um Garten- und Pflanzenfotos zu sichten und für den Wettbewerb einzureichen. Für den upload steht folgender Link zur Verfügung: http://www.igpoty.com Der Wettbewerb ist für Amateure und Profis gleichermaßen offen und wird weltweit ausgeschrieben. Teures Kamera-Equipment ist nicht erforderlich. Auch Bilder die mit Compact – Kameras und SLR Kameras gemacht wurden, werden gerne entgegengenommen und bewertet.Seit 2013 lobt der Schlosspark Dennenlohe in Bayern den European Garden Photo Award für das beste Gartenbild eines europäischen Parks aus. Die ersten drei Siegerphotographien touren erst durch deutsche Gärten und dann mit der IGPOTY Ausstellung rund um die Welt.Weitere Informationen unter www.Dennenlohe.de/ www.gartenbuchpreis / www.igpoty.com/