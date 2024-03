Die besten Gartenbücher des Jahres 2024 stehen fest

Am 8. März 2024 wurde zum 19. Mal der Deutsche Gartenbuchpreis auf Schloss Dennenlohe verliehen. Der Deutsche Gartenbuchpreis, präsentiert von Stihl, wird von Schloss Dennenlohe in verschiedenen Kategorien vergeben. Der European Gardenbook Award – initiiert und vergeben von Baron und Baronin Süsskind – honoriert europäische Gartenbücher. Insgesamt wurden bei der Jurysitzung an zwei Tagen über 125 von den Verlagen eingereichte Bücher von einer Expertenjury bewertet. Mit einer Vielzahl von Einsendungen, die verschiedene Genres und Themen des Gartenlebens umfassten, wurden die Einsendungen nach Kriterien wie Innovation, Kreativität, Informationsgehalt und visuellem Anspruch bewertet. Zusätzlich wurden erstmalig die besten Garten-Creatoren gekürt und fünf Sonderpreise vergeben.



Mit dem Premium Award für Gartenbücher würdigt Schloss Dennenlohe seit 2006 außergewöhnliche literarische Leistungen auf dem Gebiet der Gartenkultur. Der Deutsche und der Europäische Gartenbuchpreis sind als Auszeichnung für Autorinnen und Autoren gedacht, die durch ihre Veröffentlichungen den Menschen grünes Wissen auf besondere Art nahebringen und darauf hinweisen, daß Pflanzen, Tiere, Menschen, Gartenkultur und Landschaft eine unteilbare Einheit bilden.



Der Deutsche Gartenbuchpreis und der European Garden Photo Award unterstützen die Siegerinnen und Sieger mit Geldpreisen in Höhe von insgesamt 12.000 Euro.



Bestes „European Garden Book“ wurde “Virginia Woolfs Garten“ von Caroline Zoob aus dem Gerstenberg Verlag. Auf den zweiten Platz kam der russische Bildband „My Romance with the Sun“ eine Eigenproduktion von Sergey Karepanov. Barbara Segall hat sich mit den „Geheimen Gärten von Sussex & Kent“ befasst, das im Gerstenberg Verlag verlegt wurde und auf den dritten Platz kam.



Beim Deutschen Gartenbuchpreis gewann in der Kategorie „Bester Bildband“ das Buch „Zu den Wiesen“ von Susann Probst & Yannic Schon aus dem Prestel Verlag. Den zweiten Platz belegte „Ein Jahr in unserem Landgarten“ herausgegeben vom BLV Verlag und geschrieben von Cristine Bendix. Der 3. Platz ging an Konstanze Neubauer & Nico Wissig und ihr Buch „Gärten des Jahres 2024“, das im Callwey Verlag erschienen ist.



In der Kategorie „Bestes Buch über Gartengeschichte“ siegte Clemens Alexander Wimmer mit “ Gärtner der Nation – die vier Leben des Karl Foerster“, erschienen im Arts & Sience Weimar Verlag. Auf den zweiten Patz kam „Über Gärten im Gespräch“ von Jana Kittelmann, Michael Niedermeier & Andrea Thiele aus dem Mitteldeutschen Verlag und den dritten Platz belegte Antje Peters-Reimann mit „Geschichten aus Floras Reich“, Hummelshain Verlag.



Jonas Frei erhielt für sein Buch „Die Haselnuss“ aus dem AT Verlag den ersten Preis in der Kategorie „Bestes Pflanzenportrait“. Marianne Foerster und der „Der Garten meines Vaters Karl Foerster“ aus dem Prestel Verlag kam auf den zweiten Platz, den dritten Platz belegte Beate Balz mit „Zuhause im Skandi Garten“ aus dem Busse Seewald Verlag.



„Bestes Gartenbuch für Kinder“ wurde „Im Garten“ von Rizanino Reyes & Sara Boccaccini Meadows aus dem Ars Edition Verlag. Der zweite Platz ging an Daniela Drescher und ihr Buch „Giesberths kleiner Garten“ aus dem Verlag Urachhaus und Bärbel Oftring erhielt für Ihr Werk „Ich bau dir ein Haus, kleiner Igel“ aus dem Gerstenberg Verlag den dritten Platz von der Jury zugesprochen.



„Das Glück wohnt im Garten“ von Editha Weber aus dem Ebersbach & Simon Verlag wurde Sieger in der Kategorie „Bestes Buch zur Gartenprosa“. Marina Pahr gewann mit „Nur die Wühlmaus war Zeuge“ den zweiten Platz und dritter dieser Kategorie wurde der Gartenkrimi „Gärten, Gift und große Liebe“ von Klaudia Blasl – beide Bücher stammen aus dem Emons Verlag.



In der Sonderkategorie 2024 Gartenreiseführer siegten Gaby Allendorf & Philip Kallrath mit „Grenzenloses Gartenradeln“ aus dem Klartext Verlag.



In der Kategorie „Tiere im Garten“ gewann Armin Rose mit seinem Buch „600 coole Krabbler“ aus dem KJM Buchverlag. „Artenvielfalt im naturbelassenen Garten“ aus dem Springer Nature Verlag von Heiko K. Voss errang den zweiten Platz und „Dein Balkon summt!“ von Mareike Fedders aus dem Kosmos Verlag kam auf den dritten Platz.



Der erste Platz in der Kategorie „Bester Ratgeber“ ging an Sonja Schwingenbauer für ihr Buch „Natürlich schön und wild umschwärmt“, erschienen im Haupt Verlag. Den zweiten Platz erhielt Janet Glausch für ihr Werk „Das Prinzip Waldgarten“ und für den dritten Platz wurde Deike Haßler mit „Fensterbrettgarten“ - beide aus dem Löwenzahn Verlag von der Jury ausgezeichnet.



„Bestes Gartenkochbuch“ des Jahres 2024 wurde das Werk „Wildkräuter Kochschule“ von Susanne Hansch aus dem Ulmer Verlag. „Gemüse und Obst“ aus dem AT Verlag von Sibylle Hunger & Esther Meinel-Zottl erhielt den zweiten Platz und den dritten Platz holten sich Kathrin Salzwedel & Ramin Madami Schardt mit „ Äpfel, Birnen & Quitten“ aus dem Thorbecke Verlag.



In der Kategorie „Bestes e-Book“ siegte Raphael Samlyin mit „In Null Komma Grün“ gefolgt von Karin Rathgeber mit Ihrem Buch „Herbstzeitlos“ auf dem zweiten Platz. Auf Platz drei kam Beate Nagel mit „Parfum Pur - Düfte, Farben, Kulinarik und eine Prise Poesie“



Die Leserjury der Zeitschrift „Mein schöner Garten“ aus dem Burda Verlag kürte den besten Einsteigerratgeber 2024: „Heiß auf Gemüse“ von Jörg Heiß & Martin Krumbein aus dem LV Verlag



Den mit 1.000 Euro dotieren Sonderpreis der Gesellschaft der Staudenfreunde erhielt Anton Sundin für sein Buch „Farne“ aus dem Haupt Verlag.



Als „Beste Garten-Creatorin“ wurde Katrin Iskam mit ihrer Instagramseite „Katrinsgarten“ von der Jury ausgewählt. Zweitbeste Creatorin wurde Tina Ullmann mit Ihrer Instaseite „Tinas Home and Garden“ und dritten Platz belegte Gisela Busch mit Ihrer Gartenkolumne „Buschtrommel“.



Der Deutsche Gartenbuchpreis dient als Plattform, um die Leidenschaft, Hingabe und Kreativität derjenigen zu feiern, die unser Gartenleben durch Ihre Schriften bereichern. Jede preisgekrönte Veröffentlichung trägt zum kollektiven Wissen und zur Wertschätzung des Gartenbaus bei und inspiriert sowohl Anfänger als auch erfahrene Gartenenthusiasten, daher lobt STIHL seit Anbeginn drei hochdotierten Sonderpreise für außergewöhnliche Leistungen aus:



Preisgeld 5.000 Euro: „Die Haselnuss“ von Jonas Frei aus dem AT Verlag

Preisgeld 3.000 Euro: Gartenzeitung “Blätterrauschen“,

Hrsg. Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur

Preisgeld 2.000 Euro: Dr. Marion Otto mit Ihrem Blog „Pflanzensprache“



Bereits zum viertzehnten Mal wurden von Schloss Dennenlohe, gemeinsam mit der englischen Institution „International Garden Photographer of the Year“ (IGPOTY), auch die besten Europäischen Gartenphotos prämiert und mit 1.000 Euro ausgezeichnet.



Die Siegerbilder des von Baronin Süsskind vergebenen „European Garden Photo Award“ touren nach der Prämierung zu Ausstellungen in der ganzen Welt und sind in der IGPOTY Exhibition Book of the Year und in Kew Gardens vertreten. Das Siegerphoto 2024 „Shining Oak“ wurde von Claudia Gaupp im Parc de Schoppenwihr in Frankreich aufgenommen, die 2025 die Expertenjury des Deutschen Gartenbuchpreises ergänzen wird. Manuela Göhner und Danièle Dugré kamen den zweiten und dritten Platz.



Begründungen zur Jury-Sitzung vom 03./04.03.2024 auf Schloss Dennenlohe



European Garden Book Award 2024

Caroline Zoob: Virginia Woolfs Garten. Die Geschichte der grünen Oase in Monk‘s House, Gerstenberg Verlag, München 2023



Literatengärten waren schon öfter Gegenstand bemerkenswerter Publikationen. Das vorliegende Werk beschränkt sich allerdings auf den wichtigsten Garten einer bedeutenden Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts und stellt diesen umfassend und anschaulich dar. Die Autorin weiß wovon sie schreibt, denn sie hat den zeitweise vernachlässigten Garten ein Zeit lang selbst betreut und fast buchstäblich aus dem Dornröschenschlaf geholt. Zehn Jahre nach der englischen Originalausgabe erschien das Buch nun endlich in deutscher Übersetzung.



Bestes Gartenbuch für Kinder 2024

Sara Boccaccini Meadows (Illustrationen), Riz Reyes (Texte): Im Garten. Die wunderbare Welt der Pflanzen, ars edition, Münster 2023



Kinder an den Themenkomplex Garten heranzuführen ist eine wichtige aber nicht so einfache Aufgabe. Der großformatige und durchweg mit hochwertigen Zeichnungen illustrierte Band sticht zweifellos unter den anderen Gartenbüchern für Kinder heraus. Er konzentriert sich dabei auf das Thema Nutzpflanzen, wobei meist einer Frucht oder Pflanzenart zwei Doppelseiten gewidmet werden auf denen wissenswerte Fakten wie Geschichte, Einführung, botanische Besonderheiten, Vermehrung, Anzucht oder Sorten behandelt werden. Die kurzen Texte sind so informativ, dass auch Erwachsene noch einiges dazu lernen können. So ist der Band insgesamt eine empfehlenswerte Lektüre für die ganze Familie.



Bestes Buch zum Thema Tiere im Garten 2024

Armin Rose: 600 coole Krabbler: Was krabbelt denn da hinterm Haus? Unsere winzigen Nachbarn erzählen aus ihrem Leben – Ein Krabbeltierführer, KJM-Buchverlag, Hamburg 2023



Was passiert, wenn ein studierter Biologe und promovierter Entomologe (wegen einer Pandemie) plötzlich viel Zeit für seine Familie hat und im eigenen Garten zusammen mit seinen Kindern auf Forschungsjagd nach krabbelnden Insekten geht? Das sehr erstaunliche Ergebnis ist ein Buchprojekt, das der Verfasser zunächst für seine eigene Familie kreierte und nun als Buchveröffentlichung für Jedermann zur Verfügung stellt. Anhand von sehr bemerkenswerten Fotografien stellt der Autor die unfassbare Zahl von 600 krabbelnden Insekten vor. Mit Hilfe von eingefügten Sprechblasen werden zudem wissenswerte Fakten auf interessante und witzige Weise vermittelt. Insgesamt eine sehr ungewöhnliche Publikation für Jung und Alt.



Bestes Garten-Kochbuch 2024

Susanne Hansch: Die große Wildkräuter-Kochschule. Pflanzenwissen, Küchenpraxis und 180 wilde Rezeptideen. Über 60 Wildpflanzen von der Blüte bis zur Wurzel, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2023



Die Leidenschaft für das Kochen und die für Pflanzen sind zwei Passionen, die sich nicht nur ergänzen sondern auch zu ungeähnten neuen Höhen steigern können. Dies ist bei dem vorliegenden Buch der Fall, das sich auf Wildkräuter konzentriert, die jedoch in vielen Gärten zu finden sind. Die Autorin, eine zertifizierte Fachberaterin für essbare Wildpflanzen, legt mit ihrem Kochbuch ein Standardwerk zu diesem Thema vor. Anhand von 180 Rezepten führt die Verfasserin, die im Übrigen gartenliterarische Wiederholungstäterin ist und schon empfahl das Unkraut einfach aufzuessen, ihre Leserschatt zu kreativ-kulinarischen Höhepunkten.



Bestes Buch Gartenprosa 2024

Editha Weber: Gärten, Das Glück wohnt im Garten. Von Elizabeth von Arnim bis Margery Fish, ebersbach & simon-Verlag, Berlin 2024



Frauen haben in der Gartengeschichte immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. In dem ansprechend gestalteten Bändchen der in diesem speziellen Themenkomplex sehr versierten Autorin greift sie fünf Beispiele aus dem 19. und 20. Jahrhundert heraus und führt diese auf sehr unterhaltsame Weise anhand von kleinen essayähnlichen Beiträgen aus. Zusammen mit dem bereits 2022 erschienenen, ähnlich gestalteten Bändchen der Verfasserin über Gartenkünstlerinnen ist dies ein lobenswerter Beitrag zur Gartenliteratur.



Bestes Garten-e-book 2024

Raphael Samylin: In Null Komma Grün – Einfach gärtnern mit Raphy von gruenesparadies: Kräuter, Obst und Gemüse anbauen und ernten auf Fensterbank, Balkon und im kleinen Garten – mit Praxis-Videos, EMF Verlag, Igling 2024



TikTok meets Gartenbuch, so könnte man das Projekt in aller Kürze beschreiben. Wenn der junge und etwas spleenige Inhaber eines TikTok-Kanals mit Schwerpunkt auf Nutzpflanzen und Selbstversorgung ein Gartenbuch bzw. ein Garten-e-book herausgibt, so möchte man erwarten, dass etwas Ungewöhnliches dabei herauskommt. QR-Codes verbinden den Leser zu „interaktiven Challenges“ und zum Garten-Blog des Autors. Jedenfalls motiviert das Projekt gerade die junge Generation, sich mit dem Thema Pflanzen zu beschäftigen und sich bei kleinen Rückschlägen auch nicht gleich entmutigen zu lassen. Diejenigen, die bis zum Schluss durchhalten, werden mit der „Lizenz zum Gärtnern“ belohnt – natürlich online. Die Zukunft kann kommen.



Bestes Garten- oder Pflanzenportrait 2024

Jonas Frei: Die Haselnuss. Arten, Botanik, Geschichte, Kultur, AT Verlag, Aarau (CH) und München



Fruchttragende Gehölze haben seit jeher eine besondere Anziehungskraft auf Mensch und Tier. Wenn bei einer Publikation besonderer Fokus auf eine spezielle Pflanzengattung gelegt wird, so kann dies zu sehr interessanten Ergebnissen führen. Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um besonders gelungene Gartenliteratur, die für Jedermann geeignet ist. Schon der erste Eindruck verrät, dass es sich um eine durch und durch mit Liebe fürs Detail gestaltete Publikation handelt – vom Cover über den Vorsatz bis zu den hervorragenden Illustrationen. Dem Autor gelingt es dabei das Thema von der Geschichte über die Einzelarten bis zur Gefährdung so umfassend darzustellen, dass kaum Fragen offen bleiben – mit einem Wort: ein Standardwerk.



Bester Gartenbildband 2024

Susann Probst, Yannic Schon: Zu den Wiesen. Vom naturnahen und artenreichen Gärtnern. Ein Gartenporträt, Prestel Verlag, München/ London/ New York 2024



Ein Paar macht sich auf, sein Glück auf dem Lande zu suchen. Aus einem alten Siedlergarten wird ein naturnahes Gartenparadies zur Selbstversorgung. So weit so gut. Dem Autorenpaar, beide Profi-Fotografen mit dem Themenschwerpunkt auf dem Food-Bereich und Garten-Blogger, ist es jedoch gelungen daraus ein ganz besonderes Buchprojekt zu schmieden. Die Fotografien atmen eine singuläre Kombination aus erdiger Naturverbundenheit und magischen Lichtmomenten. Insgesamt verbindet der Band auf sehr individuelle Weise hohen gestalterisch-ästhetischen Anspruch mit gärtnerisch-praktischen Themen.



Bester Gartenreiseführer 2024 - Sonderkategorie

Gaby Allendorf, Philip Kallrath: Grenzenloses Gartenradeln: Unterwegs im Münsterland und im Achterhoek: Auf dem Rad durchs blühende Münsterland und den malerischen Achterhoek (Schönes NRW), Klartext 2023



Gartenreiseführer erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, wenngleich die Zahl der Neuerscheinungen leider stark zurückgegangen ist. Sehr bemerkenswert ist der vorliegende Gartenreiseführer, der speziell auf die Zielgruppe der Radfahrer zugeschnitten ist. Der Führer beschränkt sich auf eine grenzüberschreitende deutsch-niederländische Region, die zum Radfahren prädestiniert ist. Er bietet insgesamt sechs Touren mit unterschiedlichen Gartenerlebnissen und neben allen nützlichen Informationen auch weitere Tipps für die gartenaffine Leserschaft.



Bestes Buch über Gartengeschichte 2024

Clemens Alexander Wimmer: Gärtner der Nation: Die vier Leben des Karl Foerster, VDG, Ilmtal-Weinstrasse 2024



Der bekannteste deutsche Staudenzüchter und Gartenbuchautor war schon öfter Gegenstand der Sekundärliteratur. Rechtzeitig zu seinem 150. Geburtstag legt nun ein sehr namhafter Gartenhistoriker das bislang umfangreichste quellenbasierte Werk zu diesem bedeutenden Gartenprotagonisten vor. Dabei konnten auch etliche bislang unbekannte Quellen ausgewertet werden. Die Frage, die sich sowohl Autor, als auch Leser stellen, ist: Wie gelang es dem Übervater der deutschen Staudenkultur, obgleich stets unverändert in Potsdam ansässig, in gleich vier sehr unterschiedlichen Gesellschaftssystemen nicht nur zu überleben und seinen Garten zu erhalten, sondern auch ausgesprochen erfolgreich zu sein.



Bester Ratgeber 2024

Sonja Schwingesbauer: Natürlich schön und wild umschwärmt. Insektenfreundliche Blumenbeete planen, umsetzen und pflegen, Löwenzahn in der Haupt Verlag, Bern 2023



In Zeiten von sich zuspitzendem Insektensterben gewinnt eine naturnahe Bewirtschaftung unserer Gärten eine stark zunehmende Bedeutung. Aber wie lässt sich das mit anspruchsvoller Gartengestaltung verbinden? Eine Antwort darauf findet das Buch einer österreichischen Pflanzplanerin, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt. Die promovierte Landschaftsplanerin liefert dem Leser in ihrem gelungenen Werk zehn Pflanzideen mit anschaulichen Beetskizzen, Fotografien und Beschreibungen und vermittelt dem Interessierten von der Planung und Realisierung bis zur Pflege umfassend notwendiges Wissen über die insektenfreundliche Anlage von Staudenbeeten.



Beste Garten-Creatoren 2024

Digitale Gartenliteratur wie Blogs, Instagram- und Facebook-Seiten werden im Deutschen Gartenbuchpreis ab 2024 unter dem Oberbegriff „Garten-Creatoren“ zusammengefasst.



Katrin Iskam: Katrinsgarten (Instagram-Seite)



Mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde in diesem Jahr eine Instagram-Seite einer stolzen Hausgartenbesitzerin, die eine sehr bemerkenswerte Zahl an Followern aufweist. Die auf der Seite abrufbaren mehreren hundert Reels (Kurzvideos) drehen sich thematisch insbesondere um den Bereich der Ziergartenpflege, Pflanzung und Rückschnitt anhand von Beispielen aus dem Garten der Account-Inhaberin und Buchautorin. Auf routinierte und abwechslungsreiche Weise gelingt es den gartenintertessierten Followern so rund ums Gartenjahr entsprechende Tipps und Informationen zu vermitteln.



STIHL-Sonderpreise 2024



3. Platz (Dotierung 2000 Euro)

Dr. Marion Otto: pflanzensprache.de (Blog)



Seit vielen Jahren hat sich der Deutsche Gartenbuchpreis auch den digitalen Medien geöffnet. Zum ersten Mal schlägt sich das nun auf besondere Weise auch bei den Sonderpreisen nieder. Eine ganze Familie, zu Hause an der deutschen Ostsee, hat sich dem Thema Naturgarten verschrieben und teilt ihre Leidenschaft mit der Welt. Der Blog hat neben seinen praktischen Inhalten so seine ganz eigene Handschrift und individuelle Ästhetik entwickelt, die wohltuend hervorsticht. Daran haben nicht zuletzt die vom Familienvater angefertigten künstlerisch hochwertigen Fotografien ihren ganz besonderen Anteil. Insgesamt ein Garten-Blog, der eine besondere Würdigung und Förderung verdient.



2. Platz (Dotierung 3000 Euro)

Zeitschrift „blätterrauschen“, herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur e. V.



Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich: Eine wenig bekannte deutschsprachige Gartenzeitschrift, die sich mit Themenheften eigenen Bereichen der Gartenkultur vertiefend widmet, dazu noch tiefgründig recherchiert, hochwertig präsentiert und herausragend illustriert? Des Rätsels Lösung: dahinter steht ein Verein, der sich seit Jahren, ursprünglich von Hamburg ausgehend, mittlerweile fast deutschlandweit der Gartenkultur verschrieben hat. Die Platzierung als Sonderpreis möchte sich auch als Würdigung des langjährigen Gesamtwirkens der Gesellschaft für die Förderung der Gartenkultur verstanden wissen.



1. Platz (Dotierung 5000 Euro)

Jonas Frei: Die Haselnuss. Arten, Botanik, Geschichte, Kultur, AT Verlag, Aarau (CH) und München



Ja, es gibt sie noch: Neuerscheinungen von Gartenbüchern, die beim Leser auf den ersten Blick Faszination auslösen. So ist es bei dem vorliegenden Band. Schon der in Prägetechnik hergestellte Einband läßt ein großartiges Buch erahnen. Der Inhalt löst die hochgesteckten Erwartungen des Lesers ein. Es handelt sich um eine breit angelegte Monographie über ein Gehölz dessen knackige Früchte quasi in aller Munde sind. Das Werk des Autors, der im Übrigen ein Wiederholungstäter ist, verdient in jedem Falle ganz besondere Würdigung.



(lifePR) (