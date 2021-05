Aus rund wird flächig: ein Klick in die Vielfalt des Weinfass-Upcycling

Nicht erst das hochwertige Eichenholz der Weinfässer mitsamt Patina und Weinstein hat Scheuerer dem Holzhandwerk nähergebracht. Mit der Scheba GmbH hat er sich bereits weit vor dem Weinfass-Upcycling als angesehener Schreinermeister und Fenster-Türen-Parkett-Fachhändler dem Werkstoff Holz gewidmet. Das stetig gewachsene Angebot und auch die hohe Nachfrage nach Produkten der Marke Wein-Design® ist mit Start einer eigenen Website mit Onlineshop-System noch präsenter für Freunde der Weinfass-Anmutung geworden. Kunden, die sich bereits an Unikaten aus Scheuerers Manufaktur erfreuen, stammen mittlerweile aus ganz Europa. Kein Wunder, denn etwas Vergleichbares wie die einzigartigen Handwerkskünste aus dem oberbayerischen Wolnzach sucht man weit und breit vergebens.„Echte Unikate für Weinliebhaber“ – mit dieser Überschrift heißt der Wein-Design® Onlineshop seine Besucher willkommen. Die Verbindung liegt auf der Hand: Selbstredend gibt es eine Auswahl von Produkten, die in erster Linie Weinliebhaber adressiert, so etwa ein Portfolio unterschiedlicher Weinregale, gefertigt aus dem edlen Holz der Fässer. Darüber hinaus bietet das breite Shop-Sortiment jedoch auch eine Produktvielfalt für Deko-Freunde, Gourmets und Menschen mit Sinn für ansprechendes Interieur-Design: Das weinholzbasierte Portfolio reicht von Türen und Böden über Wandverkleidungen und Möbel bis zu Tisch-Dekoration und Küchenutensilien.Besucher, die nicht nur gerne stöbern und sich ein Designstück gönnen, sondern auch etwas über die Geschichte und den Fertigungsprozess ihres neuen Weinholz-Originals erfahren möchten, erhalten auf der Seite ebenfalls wichtige Informationen über die Marke. Wer genauer hinsieht, wird zudem schnell feststellen, dass Peter Scheuerer und seine Produkte bereits in Vergangenheit große Aufmerksamkeit auf sich zogen – so auch medial, wie ein sehenswerter Bericht des Formats „Abenteuer Leben“ auf Kabel 1 belegt. Sollten noch Fragen oder spezielle Wünsche offenbleiben, steht Wein-Design® seinen Kunden und Interessenten per telefonischem Support mit Rat und Tat zur Seite.Peter Scheuerer ist zwar selbst ein echter Weinliebhaber, jedoch kam der erste Anstoß, Rotweinfässer als Werkmaterial zu nutzen, ursprünglich von einem seiner Kunden. Trotz des hohen Anspruchs und des Pioniercharakters dieses Vorhabens nimmt Scheuerer als zielstrebiger Schreiner die Herausforderung in 2008 an. Auch heute noch gelten das Fertigungsprinzip und vor allem die Anmutung der finalen Designstücke europaweit als unverwechselbar und tragen die signifikante Handschrift Scheuerers. Für ihn selbst hat dieser Fakt zwei Seiten, denn als Vorreiter konnte er anfangs auf keine bestehenden Erfahrungswerte aufbauen und auch heute noch kann ihn niemand vollumfänglich in seiner Tätigkeit vertreten. Damit erhält aber auch jeder Kunde die Garantie, ein Original von Peter Scheuerer mitsamt der darin gebündelten Erfahrungswerte sein Eigen nennen zu können.„Probieren geht über Studieren“ lautet auch heute noch die Devise der Manufaktur, was angesichts der enormen Materialkosten stets mit besonderer Vorsicht verbunden sein muss. Zum gesamten Aufwand eines fertigen Wein Design® Produkts zählt aber vor allem der Faktor Zeit. Zehn aufwändige Arbeitsschritte über fünf Wochen sind nötig, um „das Original“ – den Wein Design® Parkettboden – mit vorheriger Materialbeschaffung fertigzustellen. Alle Teile des finalen Produktes und jeder einzelne Arbeitsschritt gehen dabei höchstpersönlich durch Peter Scheuerers Hände. Seine konzentrierte Erfahrung, aber auch die Liebe, Sorgfalt und Leidenschaft für den Werkstoff generell – und jedes Werkstück individuell – sind unersetzbare Eigenschaften in der Wein-Design® Manufaktur.Design-Interessierte können sich im neuen Onlineshop https://wein-design.com ein umfassendes Bild der Wein-Design® Produktpalette machen. Mehr Informationen über Peter Scheuerer und sein Unternehmen Scheba GmbH bietet zudem die Website https://scheba.net/