Winterzauber Stuggi 2025 – Das Weihnachtsdorf für die ganze Familie!

Stuttgart, Samstag, 29. November 2025 – Der Winterzauber Stuggi ist zurück und hat seit gestern seineTore geöffnet. Dieses Jahr erwartet die Besucher ein noch vielfältigeres Programm, das allen Gästen magische Momente bereitet.

Inmitten von funkelnden Lichtern und einer warmen Atmosphäre lädt der Winterzauber Stuggi dazu ein, die besinnliche Zeit gemeinsam zu genießen. Besonderes Special in diesem Jahr ist das beliebte Fondue- und Raclette-Erlebnis, das nun für Gruppen von 4 bis 10 Personen gebucht werden kann. Sichern Sie sich Ihre Plätze auf unserer Homepage und erleben Sie gesellige Stunden mit Freunden und Familie!

Für die kleinen Gäste haben wir ein umfangreiches Angebot an neuen Attraktionen und handgefertigten Holzspielen geschaffen. Ein aufregender Zauberwald und zahlreiche Kinderaktivitäten garantieren fröhliche Gesichter und unvergessliche Momente.

Highlights des Winterzaubers Stuggi 2025:

Verkauf von Weihnachtsbäumen:

Wählen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie aus einer herrlichen Auswahl an regionalen Nordmanntannen und machen Sie das Baumschmücken zu einem besonderen Erlebnis.

Nostalgische Handwerkskunst:

Entdecken Sie handgefertigte Geschenke, traditionelle Weihnachtsdekorationen und viele weitere kreative Ideen, um Ihren Liebsten eine Freude zu bereiten.

Kulinarische Köstlichkeiten:

Genießen Sie internationale Leckereien, wärmenden Glühwein und aromatischen Punsch – ein Fest für die Sinne!

Vielfältige Kinderattraktionen:

Von Eisenbahnfahrten über den neuen Zauberwald bis hin zu aufregenden Holzspielen – hier ist für jeden kleinen Besucher etwas dabei!

Der Winterzauber Stuggi findet Freitag bis Sonntag statt und ist der perfekte Ort für einen entspannten Familienausflug abseits des städtischen Trubels.

Ob für einen gemütlichen Nachmittag oder eine große Weihnachtsfeier – der Markt ist auch für private Anlässe wie Familientreffen oder Firmenfeiern in der rustikalen Almhütte oder im gemütlichen Bauwagen buchbar.

Öffnungszeiten: Vom 28. November bis 21. Dezember 2025

Freitag:                   16:00 Uhr - 21:30 Uhr

Samstag:                 15:00 Uhr - 21:30 Uhr

Sonntag:                  15:00 Uhr - 20:30 Uhr

Wo?

Auf dem Gelände der sbr gGmbH und Bonus gGmbH, Zuckerfabrik 30, 70376 Stuttgart-Münster.

Erleben Sie die zauberhafte Atmosphäre des Winterzaubers Stuggi und genießen Sie unvergessliche Momente mit Ihren Liebsten! Ihr Besuch unterstützt zudem die sozialen Projekte der sbr gGmbH und BONUS gGmbH, sodass Sie nicht nur Spaß haben, sondern auch Gutes tun.
