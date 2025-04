Wechsel in der Geschäftsführung

Die sbr gGmbH und Bonus gGmbH bekommen eine neue kaufmännische Leitung, Heike Coerper hat zum 1. April die Leitung der Gesamtverwaltung der beiden Unternehmen übernommen. Die Entscheidung wurde im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung getroffen, um das Wachstum und die Weiterentwicklung der Unternehmen die nächsten Jahre weiter voranzutreiben.



Frau Coerper wird zudem die Gesamtleitung der Zafa GmbH, dem Personaldienstleister der 100-prozentigen Tochtergesellschaft der sbr gGmbH, übernehmen. In dieser Funktion wird sie Zafa weiterentwickeln. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Führungsansatz wird sie sicherstellen, dass Zafa auch in Zukunft als kompetenter Partner im Bereich Personalmanagement erfolgreich am Markt agiert. Ebenso wird der Zafa GmbH als Bildungsträger tätig und bietet berufliche Fortund Weiterbildungen an.



Seit mehreren Jahren ist Frau Coerper erfolgreich in verschiedenen leitenden Funktionen tätig gewesen und bringt damit umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Finanzmanagement und strategische Planung mit. Mit ihrer Expertise wird sie maßgeblich dazu beitragen, die Unternehmensgruppe auf ihrem erfolgreichen Kurs zu halten und neue Impulse für die Zukunft zu setzen.



Der Geschäftsführerwechsel erfolgte im Rahmen einer langfristigen Planung. Das Unternehmen bedankt sich bei ihrem bisherigen kaufmännischen Leiter Felix Nieter für die geleistete Arbeit und dem erfolgreichen Beitrag zur Unternehmensentwicklung in den vergangenen Jahren.



Die sbr gGmbH setzt weiterhin auf Kontinuität in der Führung und ist zuversichtlich, dass die Geschäftsführung mit Frau Coerper das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen wird.

