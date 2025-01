20 Jahre Bonus-Markt Hofen: Ein Jubiläum im Zeichen von Nahversorgung, sozialem Engagement und Gemeinschaft

Zur Feier des Jubiläums bedankt sich der Markt bei seinen treuen Kunden mit einem besonderen Zeichen der Wertschätzung: Vom 1. bis 31. Januar 2025 erhalten alle Kunden 5 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.



Ein Markt mit besonderer Mission



Seit seiner Gründung im Jahr 2004 verfolgt der Lebensmittelmarkt das Ziel, mehr als nur Lebensmittel bereitzustellen. Er schließt eine wichtige Lücke in der Nahversorgung, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, und steigert die Lebensqualität in Hofen und Umgebung. Darüber hinaus war der Markt von Anfang an ein Ort der Perspektiven: Langzeitarbeitslose haben hier die Chance auf einen beruflichen Neustart sowie auf gesellschaftliche Teilhabe.



Gemeinschaft und Unterstützung als Erfolgsbasis



Der Erfolg des Bonus-Markt Hofen basiert auf der engen Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Engagement lokaler Unterstützer. Von Beginn an wurde das Projekt von einem starken Gemeinschaftsgedanken getragen, der den Markt zu einem Herzstück des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in Hofen gemacht hat.



Ein Jubiläum für die Gemeinde – Der Bonus JUBILÄUMS-JANUAR



Zum 20-jährigen Bestehen bedankt sich der Bonus-Markt Hofen bei seinen Kundinnen und Kunden mit einem besonderen Treueaktiont und lädt dazu ein, diesen Meilenstein gemeinsam zu feiern. „Die vergangenen 20 Jahre zeigen, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft und freuen uns auf viele weitere Jahre als verlässlicher Partner der Gemeinde,“ so das Team des Marktes.



Mit diesem Jubiläum unterstreicht der Bonus-Markt Hofen seine Rolle als Ort, an dem Nahversorgung, Gemeinschaft und soziales Engagement Hand in Hand gehen – ein Leuchtturmprojekt, das verbindet.





