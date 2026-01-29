SAUTER übernimmt Sanierungsprojekt an der Universität Konstanz
Seit Ihrer Gründung vor fast 60 Jahren hat sich die Universität Konstanz zu einer anerkannten Exzellenzuniversität mit internationalem Renommee in Bereichen wie der Politikwissenschaft entwickelt. Unter dem Motto „Unser Campus in zehn Jahren“ unternimmt die Universität seit 2022 intensive Maßnahmen zum Ausbau und zur Modernisierung des 90.000 m² großen Komplexes auf dem Konstanzer Gießberg. Hierzu zählen sowohl Neubauten wie das im Bau befindliche Gebäude X mit neuen Hörsälen, Seminargebäuden und Büros als auch die Sanierung und der Um- und Ausbau bestehender Gebäude.
Vermögen und Bau, Amt Konstanz, beauftragte als Bauherr SAUTER Deutschland mit der Umsetzung der begleitenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der bestehenden Gebäudeautomation. Das für den Zeitraum zwischen Ende 2025 und Ende 2029 geplante Projekt umfasst die Erneuerung der Managementbedieneinrichtung (MBE) sowie die Sanierung der SMT und NMT Regeltechnik in 10 Bestandsgebäuden. Darüber hinaus erfolgt eine Aufschaltung zusätzlicher BACnet, OPC und LON-Controller auf die neue Bestands-MBE.
Das Projekt zeichnet sich vor allen Dingen durch seinen Umfang und seine Komplexität aus. So umfasst das Gebäudeautomationssystem insgesamt mehr als 5.000 Datenpunkte, die über mehr als 50 Automationsstationen gesteuert und überwacht werden. SAUTER setzt hierbei auf das eigene, in zahlreichen Projekten bewährte Gebäudeautomationssystem modulo 6. Als besondere Herausforderung erweist sich hierbei der Umstand, dass alle Maßnahmen im laufenden Betrieb der Universität durchgeführt werden müssen.
„Wir freuen uns, dass sich das Land Baden-Württemberg bei einem so anspruchsvollen Projekt für SAUTER entschieden hat“, erklärt Werner Ottilinger, Geschäftsführer SAUTER Deutschland. „Die Sanierung der Gebäudeautomation an der Universität Konstanz stellt hohe Anforderungen an Planung, Koordination und Betriebssicherheit. Unsere Erfahrung mit komplexen Bestandsprojekten im laufenden Betrieb bildet dafür eine verlässliche Grundlage.“