BACnet Zertifizierung für SAUTER BACnet/SC-Router

Unterstützung von mehreren BACnet-Datalink-Schichten («Layers»)

Der modu630-RT Router entspricht dem BACnet Standard und unterstützt sowohl BACnet/IP als auch BACnet/SC Data Link Layer. Diese Dual-Layer-Unterstützung gewährleistet eine vielseitige Konnektivität innerhalb von Gebäudeautomationssystemen und bietet nahtlose Integration und erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten. Verbesserte Interoperabilität:

Die Zertifizierung bestätigt die Interoperabilität mit BTL-zertifizierten Geräten anderer Hersteller. Engagement für Sicherheit:

SAUTER ist sich der Bedeutung einer sicheren Kommunikation in Gebäudenetzwerken bewusst. Die BTL-Zertifizierung unterstreicht, dass der modu630-RT eine sichere und robuste Lösung für die BACnet-Kommunikation bietet.

SAUTER lancierte in 2023 einen BACnet/SC-Router (modu630-RT) als Hardware für die Erweiterung bestehender BACnet-Installationen um eine verschlüsselte Kommunikation. Die BACnet/SC-Erweiterung basiert auf Sicherheitsstandards aus der IT, wie TLS 1.3, «Elliptic Curve Cryptography» und gegenseitige Authentifizierung. Der BACnet/SC-Router kann in einem BACnet/SC-Netzwerk auch die Funktion des BACnet/SC Primary Hubs oder des BACnet/SC Failover Hubs übernehmen. Der modu630-RT beinhaltet die neuesten Entwicklungen der Revision 1.24 des BACnet-Standards. Diese Erweiterungen konzentrieren sich speziell auf die Verbesserung der Darstellung und Konfiguration von Netzwerkeinstellungen im Zusammenhang mit BACnet Secure Connect (BACnet/SC). Der Router modu630-RT von SAUTER dient als zentraler Baustein in Netzwerken der Gebäudeautomation. Mit ihm lassen sich Projekte mit nativer sicherer Kommunikation realisieren oder gängige BACnet/IP-Installationen migrieren, indem er einen sicheren Kommunikationskanal für die Integration bereitstellt. Mit der neu erworbenen BTL-Zertifizierung erfüllt er nicht nur die Industriestandards, sondern positioniert sich auch als zuverlässige und sichere Wahl für alle, die fortschrittliche BACnet-Lösungen suchen.Das Automationssystem SAUTER modulo 6 vereint Leistungsstärke, Datenmenge, Speicherplatz und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das gesamte modulo 6-Portfolio an Automationsstationen ist BTL-zertifiziert und gewährleistet Interoperabilität und Kompatibilität mit anderen BACnet-Geräten.