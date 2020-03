Pressemitteilung BoxID: 790633 (Sana Klinikum Hof GmbH)

Ab sofort Besuchseinschränkungen am Sana Klinikum Hof

Wichtiger Hinweis für alle Besucher des Sana Klinikums Hof

Aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos durch das neuartige Coronavirus müssen wir die Besuche für unsere Patienten leider einschränken. Ab sofort werden wir pro Patient nur noch 1 Person und auch nur 1 Besuch pro Tag zulassen.



„Aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayerischen Staatsregierung vom 13. März 2020 ist pro Patient nur einmal am Tag Besuch erlaubt – für maximal eine Stunde. Wir bitten Sie dies auch so zu befolgen.



Im Eingangsbereich und auf den Stationen ist mit Fieberkontrollen zu rechnen. Jeder Besucher muss sich bitte am Stationsstützpunkt der jeweiligen Station anmelden.

Wir empfehlen zudem, dass Kinder unter 12 Jahren den Besuch im Krankenhaus, in der der aktuellen Situation, grundsätzlich unterlassen sollten.



Diese Maßnahmen dienen sowohl Ihrem eigenen Schutz als auch dem Schutz Ihrer Angehörigen, anderer Patienten sowie der Krankenhausmitarbeiter. Pflegen Sie den Kontakt zu Ihrem Angehörigen bitte ab sofort auf einem anderen Weg (Telefon, E-Mail, etc.).



In besonderen Fällen können eventuell Ausnahmen genehmigt werden, die bitte mit dem medizinischen Personal auf den Stationen abzusprechen sind!



CORONA-Verdachtsfälle

Wenn Sie Erkältungssymptomen haben, betreten Sie bitte nicht das Krankenhaus, sondern befolgen Sie die unten aufgezeigten Schritte, wenn diese Punkte auf Sie zutreffen:



- Sie leiden unter den folgenden Beschwerden: Gliederschmerzen, Unwohlsein mit Husten oder Atemnot – mit oder ohne Fieber

und/oder

- Sie hatten Kontakt zu einer Risikoperson, die positiv auf das Virus getestet wurde

und/oder

- Sie waren innerhalb der letzten 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet.



Dann:



1. Wählen Sie diese Telefonnummer:

09281 72 10 oder 116 117



2. Warten Sie auf weitere Anweisungen!

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

