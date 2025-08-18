Samaritan’s Purse: Luftbrücke für Gaza und Hilfe in Israel – Spezialnahrung erfolgreich verteilt

Der internationalen christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse ist es gelungen, eine funktionierende Luftbrücke nach Israel aufzubauen, um von dort Spezialnahrung in den Gazastreifen zu bringen. Inzwischen wurden über 90 Tonnen sogenannter Ready-to-Use Supplementary Food (RUSF) per Luftfracht geliefert – eine hochkalorische, nährstoffreiche Notfallnahrung auf Erdnussbasis in praktischen Einzelportionen. Sie wird von der US-Organisation MANA bereitgestellt und innerhalb Gazas an Frauen mit Kindern verteilt.Seit dem Beginn der Luftbrücke hat Samaritan’s Purse insgesamt fünf Hilfsflüge mit RUSF und weiteren Hilfsgütern nach Israel gebracht.Umso wichtiger ist die enge Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Partnern vor Ort, die die Hilfsgüter gezielt weitergeben können.„RUSF-Nahrung ist in mehrfacher Hinsicht ein echter Segen“, erklärt Karsten Guse, Leiter Internationale Projekte von Samaritan’s Purse Deutschland. „Sie ist so konzipiert, dass sie für stark unterernährte Menschen und Kleinkinder gut verträglich ist. Durch ihre spezielle Zusammensetzung und Verpackung ist sie zudem für den Weiterverkauf oder eine andere Verwendung kaum geeignet, was einer möglichen Zweckentfremdung vor Ort vorbeugt.“Seit Oktober 2023 ist Samaritan’s Purse sowohl in Gaza als auch in Israel aktiv. In Israel hilft die Organisation mit medizinischer Versorgung, dem Wiederaufbau zerstörter Häuser und psychologischer Betreuung sowie mit insgesamt 22 übergebenen Rettungsfahrzeugen für den israelischen Notfalldienst Magen David Adom.Samaritan’s Purse ruft dazu auf, gemeinsam mit Christen weltweit für Frieden im Nahen Osten und für den Schutz aller Helfer zu beten.