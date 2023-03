Was Sie schon immer über Krebs wissen wollten

Patiententag: Experten informieren über Prävention und Therapie von Krebserkrankungen

In Deutschland erkrankt nach Angaben des Robert Koch-Instituts fast jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs. In Sachsen haben so zuletzt innerhalb eines Jahres 30.888 Menschen eine entsprechende Diagnose erhalten. Dank anhaltender Fortschritte in der Früherkennung, Therapie und Nachsorge von Krebserkrankungen überleben derzeit rund 65 % aller an Krebs erkrankten Menschen die Diagnose für mindestens fünf Jahre. Experten schätzen deshalb, dass es aktuell 4,5 Millionen Krebsüberlebende („Cancer Survivors“) in Deutschland gibt. Viele von ihnen engagieren sich in Selbsthilfegruppen. Ein wesentliches Element der Arbeit solcher Selbsthilfegruppen ist dabei die gegenseitige Unterstützung beim Leben mit Krebs und der Austausch von Informationen, Erfahrungen und Wissen. Dies wird von der Sächsischen Krebsgesellschaft e.V. mit Rat und Tat unterstützt.



Für alle Betroffenen und Angehörigen, aber auch für an Gesundheitsthemen interessierte Menschen, bietet die Sächsische Krebsgesellschaft deshalb am 22. April in Chemnitz einen kostenfreien Patiententag an. Im Rahmen des 12. Sächsischen Krebskongresses finden dann im Zentralen Hörsaal- und Seminargebäude der TU Chemnitz interessante Fachvorträge zu wichtigen Themen statt, die bei der Vermeidung von Krebskrankheiten eine gewichtige Rolle spielen können: Rauchen, Alkohol, Bewegung und Ernährung. Zusätzlich werden von renommierten Experten aktuelle Therapieansätze vorgestellt. Das Klinische Krebsregister Chemnitz schließlich klärt darüber auf, wie die bei Krebs erhobenen Patientendaten verwendet werden.



Eröffnet wird der Patiententag ab 10:15 Uhr durch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping sowie die Kongresspräsidentin Univ.-Prof. Dr. Ursula G. Froster.



Ergänzend zum Vortragsangebot präsentieren sich im Foyer des Veranstaltungsgebäudes Krebsselbsthilfegruppen aus Sachsen. Sie geben Informationen aus erster Hand und laden dazu ein, Kontakte zu knüpfen, die beim Umgang mit der Erkrankung helfen können. Zusätzlich können die Experten des Tages an Gesprächsinseln individuell befragt werden.