Tag der gesunden Ernährung

Anlässlich des Tages der gesunden Ernährung unterstreicht die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. die entscheidende Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für die Prävention und Behandlung von Krebserkrankungen. Der jährliche Aktionstag am 7. März, initiiert vom Verband für Ernährung und Diätetik e. V. (VFED), widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Leber- und gallenschonende Ernährung“ und verdeutlicht, wie wichtig gesunde Ernährungsgewohnheiten für die allgemeine Gesundheit und die Prävention sind. So kann eine fortschreitende Schädigung der Leber zu Leberzellkrebs führen.„Eine gesunde Ernährung ist nicht nur ein wichtiger Faktor in der Krebsprävention, sondern auch während und nach einer Krebserkrankung von großer Bedeutung“, betont Prof. Dr. Ingolf Schiefke aus dem Vorstand der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. „Eine bewusste Lebensweise kann das Krebsrisiko deutlich senken – wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass bis zu 40 Prozent aller Krebserkrankungen durch eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und den Verzicht auf schädliche Lebensstilfaktoren wie Rauchen oder übermäßigen Alkoholkonsum vermeidbar wären.“Laut dem Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen waren im Jahr 2021 17 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Sachsen adipös, das heißt, sie hatten einen Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder mehr. Männer waren mit 18 Prozent etwas häufiger betroffen als Frauen (16 Prozent).Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, engagiert sich die Sächsische Krebsgesellschaft in verschiedenen Initiativen zur Förderung einer gesunden Ernährung. Dazu zählen Aufklärungsveranstaltungen und Beratungsangebote, die darauf abzielen, das Bewusstsein für die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung in der Krebsprävention zu schärfen. Zusätzlich unterstützt sie Krebsbetroffene etwa in Ernährungskursen mit hilfreichen und praktischen Tipps, wie sich die Ernährung im Rahmen der Krebstherapie optimal gestalten lässt.Auch beim 13. Sächsischen Krebskongress, der am 12. April 2025 in Chemnitz stattfindet, spielt das Thema Ernährung eine zentrale Rolle. Unter dem Motto „Von der Vorsorge bis zur gezielten Therapie“ bietet der Kongress eine Plattform für Ärzte und medizinisches Fachpersonal, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Krebsforschung, innovative Behandlungsansätze und präventive Maßnahmen auszutauschen. Dem Thema Prävention wird innerhalb des Kongresses eine eigene Session gewidmet. Unter anderem werden hier Bewegung und die HPV-Impfung als weitere wichtige präventive Maßnahmen behandelt.„Der 13. Sächsische Krebskongress bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Experten aus der Onkologie auszutauschen und neueste Erkenntnisse in die Praxis zu übertragen“, erklärt Prof. Dr. Schiefke. „Für Ärzte und medizinisches Fachpersonal ist es wichtig, sich über die Rolle präventiver Ernährungsmaßnahmen und ernährungsmedizinischer Unterstützung in der Krebstherapie bewusst zu sein und Wissen dazu kontinuierlich zu erweitern.“Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. lädt alle Fachkräfte im Bereich der Onkologie sowie Interessiertes Fach- und Assistenzpersonal herzlich dazu ein, am Kongress teilzunehmen und gemeinsam einen Beitrag zur Verbesserung der Krebsprävention und -behandlung zu leisten.Weitere Informationen zum 13. Sächsischen Krebskongress sind unter www.skk2025.de abrufbar.