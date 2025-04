Sächsischer Krebskongress

Die Diagnose Krebs trifft Betroffene jeden Alters hart und hat weitreichende Folgen, die über medizinische Aspekte hinausgehen. Sie beeinflusst nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre Familien, Kinder, Freunde und Arbeitskollegen. Plötzlich stehen hinter einst sicheren Lebensplänen und -entwürfen große Fragezeichen. Vieles muss neu überdacht, geplant und manchmal sogar komplett verändert oder aufgegeben werden. Arzttermine, Untersuchungen und Behandlungen bestimmen nun – zumindest vorübergehend – den Alltag. Trotzdem bleibt oft nicht genügend Zeit, um individuelle Fragen ausführlich mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal zu besprechen.Daher bietet die Sächsische Krebsgesellschaft am Freitag an der TU Chemnitz die Möglichkeit, mit renommierten Experten ins Gespräch zu kommen und individuelle Fragen im Einzelgespräch zu stellen. An sogenannten Gesprächsinseln werden am Veranstaltungstag im zentralen Hörsaal- und Seminargebäude Mediziner unter anderem zu den Themen Darmkrebs, Brustkrebs und Leukämie Fragen von Betroffenen und Angehörigen beantworten.Die Gesprächsinseln sind ein Angebot im Rahmen des kostenlosen, der amum 10:15 Uhr von der Kongresspräsidentin des Sächsischen Krebskongresses, Univ.-Prof. Dr. Ursula Froster, eröffnet wird. Neben einem umfangreichen Vortragsangebot gibt es verschiedene Informationsstände zum Austausch mit Betroffenen und der organisierten Selbsthilfe in Sachsen. Darüber hinaus informieren Rehakliniken aus dem Freistaat über ihre Angebote, werden Kopfbedeckungen für Betroffene in der Akutphase präsentiert, und es gibt ein Bewegungsangebot zu Bewegungsabläufen und Atemtechniken aus dem Shaolin QiGong.Am Samstag, demfindet mit dem 13.ein Fachkongress statt. Unter dem Motto „Von der Vorsorge bis zur gezielten Therapie“ diskutieren Ärzte sowie medizinisches Fach- und Assistenzpersonal neueste Forschungsergebnisse, innovative Behandlungsmethoden und präventive Strategien aus den verschiedensten Bereichen der Onkologie und damit verbundener Themenfelder.10:00 Uhr - 15:00 UhrChemnitz, Zentrales Hörsaal- und SeminargebäudeReichenhainer Str. 90, 09126 Chemnitz09:00 Uhr - 16:00 UhrChemnitz, Zentrales Hörsaal- und SeminargebäudeReichenhainer Str. 90, 09126 Chemnitz