Neue Informationsbroschüren der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. erschienen
Kostenfreie Bestellung für Betroffene, Angehörige und Interessierte möglich
Neu erschienen sind die Broschüren „Übelkeit und Erbrechen bei medikamentöser Krebstherapie und bei onkologischer Strahlentherapie“, „Onkolotsen – Sektorenübergreifende Begleitung und Betreuung onkologischer Patienten und ihrer Angehörigen“, „Bauchspeicheldrüsenkrebs 2025 – Aktuelle Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ sowie „Krebsprävention im Alltag – Risiken durch Alkohol, Nikotin und Übergewicht verstehen und reduzieren“.
Die Broschüre zu Übelkeit und Erbrechen beleuchtet eines der belastendsten Symptome onkologischer Therapien. Sie verbindet aktuelle Leitlinien mit praktischen Empfehlungen und zeigt, wie moderne Supportivtherapie Lebensqualität sichern kann. Die Onkolotsen-Broschüre stellt ein erfolgreiches Unterstützungsangebot vor, das Betroffene wie ein Lotse durch das oft unübersichtliche Gesundheitssystem begleitet – von der Diagnose bis in die Nachsorge. Mit der Publikation zum Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten Leser einen umfassenden Überblick über Diagnostik, Therapieoptionen und unterstützende Maßnahmen bei einer besonders anspruchsvollen Krebserkrankung. Die Broschüre zur Krebsprävention richtet den Blick nach vorn: Sie zeigt verständlich auf, wie Alkohol, Tabak und Übergewicht das Krebsrisiko beeinflussen – und wie schon kleine Veränderungen im Alltag große Wirkung entfalten können.
Allen Broschüren gemeinsam ist der Anspruch, medizinisches Wissen verständlich aufzubereiten und es so möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Die Hefte sollen Sicherheit geben, Orientierung schaffen und Betroffenen eine Hilfe bieten, informierte Entscheidungen zu treffen.
Die neuen Broschüren können kostenfrei bei der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. bestellt werden.
Kontakt und Bestellung:
Sächsische Krebsgesellschaft e. V.
Schlobigplatz 23, 08056 Zwickau
Telefon: 0375 / 281403
E-Mail: info@skg-ev.de
Internet: www.skg-ev.de