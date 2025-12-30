Kontakt
Neue Informationsbroschüren der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. erschienen

Kostenfreie Bestellung für Betroffene, Angehörige und Interessierte möglich

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. hat vier neue Informationsbroschüren veröffentlicht und erweitert damit ihre bewährte grün-gelbe Broschürenreihe. Die Publikationen richten sich an Menschen mit Krebs, deren Angehörige sowie Interessierte und bieten fundierte, verständliche und praxisnahe Orientierung zu wichtigen Themen der Onkologie. Auch Fachkräfte können die Hefte bestellen, um sie Betroffenen zur Verfügung zu stellen.

Neu erschienen sind die Broschüren „Übelkeit und Erbrechen bei medikamentöser Krebstherapie und bei onkologischer Strahlentherapie“, „Onkolotsen – Sektorenübergreifende Begleitung und Betreuung onkologischer Patienten und ihrer Angehörigen“, „Bauchspeicheldrüsenkrebs 2025 – Aktuelle Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ sowie „Krebsprävention im Alltag – Risiken durch Alkohol, Nikotin und Übergewicht verstehen und reduzieren“.

Die Broschüre zu Übelkeit und Erbrechen beleuchtet eines der belastendsten Symptome onkologischer Therapien. Sie verbindet aktuelle Leitlinien mit praktischen Empfehlungen und zeigt, wie moderne Supportivtherapie Lebensqualität sichern kann. Die Onkolotsen-Broschüre stellt ein erfolgreiches Unterstützungsangebot vor, das Betroffene wie ein Lotse durch das oft unübersichtliche Gesundheitssystem begleitet – von der Diagnose bis in die Nachsorge. Mit der Publikation zum Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten Leser einen umfassenden Überblick über Diagnostik, Therapieoptionen und unterstützende Maßnahmen bei einer besonders anspruchsvollen Krebserkrankung. Die Broschüre zur Krebsprävention richtet den Blick nach vorn: Sie zeigt verständlich auf, wie Alkohol, Tabak und Übergewicht das Krebsrisiko beeinflussen – und wie schon kleine Veränderungen im Alltag große Wirkung entfalten können.

Allen Broschüren gemeinsam ist der Anspruch, medizinisches Wissen verständlich aufzubereiten und es so möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Die Hefte sollen Sicherheit geben, Orientierung schaffen und Betroffenen eine Hilfe bieten, informierte Entscheidungen zu treffen.

Die neuen Broschüren können kostenfrei bei der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. bestellt werden.

Kontakt und Bestellung:
Sächsische Krebsgesellschaft e. V.
Schlobigplatz 23, 08056 Zwickau
Telefon: 0375 / 281403
E-Mail: info@skg-ev.de  
Internet: www.skg-ev.de

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Über die Sächsische Krebsgesellschaft
Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

Hauptaufgaben:
• Information und Aufklärung der Bevölkerung
- Bereitstellung von Grün-gelber Broschürenreihe, Mitteilungsblatt, Vorträgen, Aktionen zur Aufklärung und Vorsorge in Zusammenarbeit mit weiteren in der Krebsbekämpfung tätigen Partnern, u.v.a.m.
- Durchführung von Kongressen, Seminaren, Weiterbildungen und Lehrgängen
- Webbasierte Wissensvermittlung
• Psychosoziale Beratung und Betreuung von Betroffenen und deren
Angehörigen
- Sozialberatung und psychologische Beratung an 11 Standorten in Sachsen (inkl. Außenberatungen)
- Krebsberatungstelefon (ca. 40 Std. pro Woche)
- Beratungsmobil
• Wissenschaftliche Arbeit, Krebsforschung und Netzwerkbildung
- Unterstützung der Krebsregister in Sachsen
- Durchführung und Unterstützung von Versorgungsforschung
- Schaffung und Unterstützung von Netzwerken gegen den Krebs
• Unterstützung der Selbsthilfebewegung Krebskranker in Sachsen (Aktionstage, Lehrgänge, Kurse und Anleitungen)
- Unterstützung und Hilfe bei Gründung von Selbsthilfegruppen nach Krebs
- Angebote zu Multiplikatorenseminaren und Supervision für Leiterinnen und Leitern von Selbsthilfegruppen
Spendenkonto IBAN: DE87 8704 0000 0255 0671 01

