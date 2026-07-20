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Neue Aktion zur digitalen Teilhabe

Sächsische Krebsgesellschaft verleiht Tablets an Krebsbetroffene

(lifePR) (Zwickau, )
Eine Krebsdiagnose verändert das Leben oft von einem Tag auf den anderen. Gerade in dieser Situation können verlässliche Informationen, der Austausch mit anderen Betroffenen und unkomplizierte Unterstützung wichtige Orientierung geben. Viele dieser Angebote stehen heute digital zur Verfügung – doch nicht jeder verfügt über ein geeignetes Endgerät oder fühlt sich im Umgang mit digitalen Anwendungen sicher.

Um diese Hürde abzubauen, verleiht die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. ab sofort Tablets an Krebsbetroffene in Sachsen. Ziel ist es, möglichst vielen Menschen den Zugang zur digitalen Unterstützungsplattform www.telmacare.de zu ermöglichen – unabhängig von Alter, Wohnort oder technischer Ausstattung. „Digitale Angebote dürfen nicht am fehlenden Endgerät scheitern. Mit dem Tablet-Verleih möchte die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. dazu beitragen, dass alle Krebsbetroffenen die Möglichkeit haben, die Vorteile von TelMaCare zu nutzen. „Niemand soll von wichtigen Informationen, Beratung oder dem Austausch mit anderen Betroffenen ausgeschlossen werden“, sagt Dr. Ralf Porzig, Geschäftsführer der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V.

Über www.telmacare.de erhalten Nutzerinnen und Nutzer Zugang zu qualitätsgesicherten Informationen rund um das Leben mit Krebs. Die Plattform bietet darüber hinaus digitale Beratungsangebote, Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Betroffenen sowie den Zugang zu Online-Veranstaltungen und weiteren Unterstützungsangeboten der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. Besonders für Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung nur eingeschränkt mobil sind, in ländlichen Regionen leben oder sich während einer Therapie möglichst wenig zusätzlichen Belastungen aussetzen möchten, schafft TelMaCare neue Möglichkeiten der Unterstützung – unabhängig von Zeit und Ort.

Die Tablets werden leihweise zur Verfügung gestellt und sind für die Nutzung von TelMaCare vorbereitet. Bei Bedarf erhalten die Nutzerinnen und Nutzer eine persönliche Einführung sowie Unterstützung bei der Einrichtung und den ersten Schritten auf der Plattform. So möchte die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. Berührungsängste abbauen und insbesondere auch diejenigen Menschen erreichen, die bislang aufgrund fehlender technischer Ausstattung oder geringer digitaler Erfahrung nicht von den Vorteilen der Plattform profitieren konnten.

Die Entwicklung der Plattform TelMaCare erfolgte in den Jahren 2021 bis 2022 und wurde durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ermöglicht. Mit dieser Förderung wurde die Grundlage für ein modernes digitales Unterstützungsangebot geschaffen, das Krebsbetroffenen und ihren Angehörigen orts- und zeitunabhängig Informationen, Beratung und Austausch eröffnet. Seit 2023 ist die Webanwendung unter www.telmacare.de für alle interessierten Nutzer kostenfrei verfügbar. Der Tablet-Verleih knüpft unmittelbar an diese Förderung an und führt den Gedanken der digitalen Teilhabe konsequent fort. Denn digitale Innovationen entfalten ihren Nutzen erst dann vollständig, wenn sie für alle Menschen erreichbar sind – unabhängig von ihren finanziellen oder technischen Voraussetzungen.

„Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck. Sie soll Menschen entlasten, Orientierung geben und Gemeinschaft ermöglichen – insbesondere dann, wenn persönliche Kontakte nicht oder nur eingeschränkt möglich sind. Mit dem Tablet-Verleih schaffen wir einen weiteren Baustein, damit unsere Unterstützungsangebote möglichst viele Betroffene erreichen.“, so Dr. Ralf Porzig.

Die Ausleihe der Tablets ist für Krebsbetroffene aus Sachsen kostenfrei. Interessierte können sich bei der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. über die Voraussetzungen und den Ablauf der Ausleihe informieren.

Über TelMaCare
TelMaCare ist eine digitale Plattform der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. und bündelt qualitätsgesicherte Informationen, Beratungsangebote sowie Möglichkeiten zum Austausch für Krebsbetroffene und ihre Angehörigen. Ziel ist es, Unterstützung unabhängig vom Wohnort und den individuellen Lebensumständen zugänglich zu machen und die persönliche Beratung durch digitale Angebote sinnvoll zu ergänzen.

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Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

Hauptaufgaben:
• Information und Aufklärung der Bevölkerung
➢ Bereitstellung von Grün-gelber Broschürenreihe, Mitteilungsblatt, Vorträgen, Aktionen zur Aufklärung und Vorsorge in Zusammenarbeit mit weiteren in der Krebsbekämpfung tätigen Partnern, u.v.a.m.
➢ Durchführung von Kongressen, Seminaren, Weiterbildungen und Lehrgängen
➢ Webbasierte Wissensvermittlung
• Psychosoziale Beratung und Betreuung von Betroffenen und deren Angehörigen
➢ Sozialberatung und psychologische Beratung an 11 Standorten in Sachsen (inkl. Außenberatungen)
➢ Krebsberatungstelefon (ca. 40 Std. pro Woche)
➢ Beratungsmobil
• Wissenschaftliche Arbeit, Krebsforschung und Netzwerkbildung
➢ Unterstützung der Krebsregister in Sachsen
➢ Durchführung und Unterstützung von Versorgungsforschung
➢ Schaffung und Unterstützung von Netzwerken gegen den Krebs
• Unterstützung der Selbsthilfebewegung Krebskranker in Sachsen (Aktionstage, Lehrgänge, Kurse und Anleitungen)
➢ Unterstützung und Hilfe bei Gründung von Selbsthilfegruppen nach Krebs
➢ Angebote zu Multiplikatorenseminaren und Supervision für Leiterinnen und Leitern von Selbsthilfegruppen

Spendenkonto IBAN: DE87 8704 0000 0255 0671 01

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