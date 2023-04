Experten diskutieren Möglichkeiten der Vermeidung von Krebserkrankungen

Rund 40 Prozent aller Krebserkrankungen könnten nach Expertenmeinung durch eine gesunde Lebensweise vermieden werden. Dies biete ein enormes Potenzial, das bisher jedoch nur unzureichend ausgeschöpft wird. Dabei sind viele vermeidbare Krebsrisikofaktoren schon bekannt: Rauchen und Alkohol, starkes Übergewicht, zu wenig Bewegung, zu viele Sonnenbrände und Infektionen mit bestimmten Viren. Aber wir wissen bislang noch nicht genug darüber, wie dieses Wissen auch in praktisches Handeln umgesetzt werden kann.Mit ihrem 12. Sächsischen Krebskongress möchte die Sächsische Krebsgesellschaft deshalb insbesondere das spezielle Präventionspotenzial der Ernährung anhand von neueren Forschungsergebnissen beleuchten und mit praktischen Anwendungen verdeutlichen, wie dies dazu beitragen kann, Krebsfälle zukünftig zu vermeiden. So gelten z. B. rote Trauben und verschiedene Kohlsorten als besonders gesundheitsfördernd. Wie dies genau funktioniert, erläutert die Kongresspräsidentin Univ.-Prof. Dr. Ursula Froster: „Durch das Zerkauen werden die in den Pflanzenzellen von Kreuzblütlern befindlichen Glucosinolate aufgebrochen und weitere Spaltprodukte, wie Isothiocyanate und Indole mit hoher antikarzinogener Wirkung, freigesetzt. Zusammen mit weiteren Stoffen führen Sie zu einer gesunden Zusammensetzung des Mikrobioms des Darms und stabilisieren damit die Darmbarriere gegen pathogene Schädigungen.“Unter der Überschrift „Ernährung, Prävention, Immunologie“ treffen sich am 22.04.2023 Ärzte und medizinisches Fachpersonal in Chemnitz, um diese und andere Fragen der Prävention und der Stärkung des Immunsystems im Gesamtkontext der Versorgung von an Krebs erkrankten Menschen zu diskutieren. Zeitgleich findet ein kostenfreier Patiententag statt, bei dem sich Betroffene, Angehörige und Interessierte darüber informieren können, wie sie selbst optimal vorbeugen können und welche aktuellen Entwicklungen es bei der Therapie von Krebs gibt. Auf besonders gestalteten Gesprächsinseln werden die Experten des Tages für individuelle Anfragen zur Verfügung stehen.Weitere Informationen und aktuelles Vortragsprogramm12. Sächsischer Krebskongress: 22. April 2023, 10:00 Uhr - 16:00 UhrChemnitz, Zentrales Hörsaal- und SeminargebäudeReichenhainer Str. 90, 09126 Chemnitz