Teuerster Donut der Welt

Von einem Schmuckstück im Wert von 10.000€ können die meisten Menschen nur träumen. Doch wer geglaubt hat, dass allein Schmuck und Geschmeide solche hochwertigen Goldwerte bergen können, der hat sich gewaltig getäuscht: Der Donutmonarch Royal Donuts hat kürzlich ein wahrhaftiges Prachtexemplar vom einem Donut präsentiert und gibt damit den Blick frei in eine luxuriöse Welt der Exklusivität, die die Vorstellungskraft von so manchem zu übersteigen fähig ist.Dieser Ring des mannigfaltigen Genusses stellt eine Komposition sorgfältig ausgesuchter, exquisiter Zutaten dar. Der Rührteig ist gefüllt mit einer fluffig süßen Tonkabohnen-Custard Creme. Verfeinert wird deren Geschmack durch eine leichte Safrannote. Den eigentlichen Clou bildet jedoch die Hülle des Donuts von Royal Donut. Grundlage ist eine schwarz glänzende Mirror-Glaze, in die präzise gesetzte Akzente aus echtem Gold eingearbeitet werden. Gekrönt wird der teuerste Donut der Welt von einer vergoldeten Fleur de Chocolat in Form einer Cattleya Orchidee.Der teuerste Donut der Welt wurde für einen der wichtigsten und schönsten Momente im Leben eines Menschen geschaffen: Die Verlobung. Eingebettet in die vergoldete Orchidee als Symbol von neuem Glück findet ein wertvoller Diamantring einen gebührlichen Weg zu seinem neuen Besitzer oder zu seiner neuen Besitzerin. Zuvor wird der Donut mitsamt Ring in einer Limousine durch einen eigens dafür ausgebildeten Chauffeur von einer Royal Donut Manufaktur direkt an den Kunden geliefert, um glücklichen und verliebten Pärchen den Beginn in eine gemeinsame Zukunft zu vergolden - und natürlich zu versüßen. Diesen Edeldonut des Unternehmens Royal Donuts gibt es für rund 10.000€ käuflich zu erwerben. Für viele wird das florale Kunstwerk mit purer Goldnote also vermutlich ein Traum bleiben.Glücklicherweise bietet Royal Donuts auch andere köstliche Donuts zu erschwinglicheren Preisen an. Wer sich also eine Verlobung wünscht, die garniert ist mit dem saftigen Rührteig und den schmackhaften Kreationen von Royal Donuts, der wird sich diesen Wunsch trotzdem erfüllen können, auch wenn er dabei vielleicht auf goldene Orchideen und Chauffeur verzichten muss. Mit dem richtigen Menschen an seiner Seite funktioniert der Weg ins Glück trotzdem.Weitere Informationen zum Donut erfahren Sie hier: