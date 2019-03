Pressemitteilung BoxID: 745707 (Rosenberg Health & Management GmbH & Co.KG)

Pop up Gallery im AyurSoul Café & Concept Store in Frankfurt am Main

Tribal-Art aus Indien in Frankfurt

Vom 17.­–19. Mai 2019 lädt das AyurSoul Frankfurt zu doppeltem Genuss ein: Gäste können nicht nur die einzigartigen AyurCafe- und Tee-Spezialitäten genießen, sie können sich auch gleichzeitig an rund 50 ausgestellten indischen Gondart-Kunstwerken erfreuen. Für Kunstliebhaber ist dies eine einmalige Gelegenheit, die aus Madhya Pradesh (Zentral-Indien) stammende Tribal-Art, die sich in den letzten 30 Jahren aus der traditionellen Maltechnik zur Schmückung der Lehmhäuser und Kultgegenständen heraus entwickelt hat, kennenzulernen. Erstmals wird in Deutschland eine derart umfangreiche Sammlung von Gondart-Gemälden ausgestellt. Unter den Bildern befinden sich mehrere Werke von Ram Singh Urveti, Rajendra Shyam und Durga Bai, die mit ihrer Kunst nicht nur in Indien, sondern auch bereits international mehrfach ausgestellt und Bekanntheit erlangt haben. Vernissage ist am 17. Mai um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Mit dieser Ausstellung schlägt das Ayurveda-Café eine weitere Brücke zwischen Deutschland und Indien. Denn nicht nur Essen verbindet, auch Kunst. Mark Rosenberg, Inhaber des AyurSoul Frankfurt, Designer und leidenschaftlicher Kunstsammler, sagt über die Malerei der Gonds: „Diese Bilder sind Ausdruck des Seelenlebens tief mit der Natur verwurzelter Künstler. Sie erzählen Geschichten, die in ihrer kindlichen Direktheit berühren und beeindrucken mit herausragendem handwerklichen Können.“ Bei seinen zahllosen Indien-Reisen hat er die Bilder der Gonds entdeckt und macht sie nun erstmalig einem öffentlichen Publikum in Deutschland zugänglich. Gäste des AyurSoul können bei einem ayurvedischen Snack die Bilder auf sich wirken lassen und sogar das ein oder andere Gemälde kaufen und auf diesem Wege dazu beitragen, dass diese besondere Stilrichtung und vor allem die Begabungen der indigenen Künstler Indiens gefördert werden. Ein Teil der Bilder zieht nach der Ausstellung im AyurSoul ins Ayurveda-Gesundheits- und Kurzentrum in Birstein und kann dort ab dem 25. Mai 2019 besichtigt werden.

Das AyurSoul Frankfurt ist Café, Concept Store und Eventlocation in einem. Es bietet nicht nur neue Geschmackserlebnisse, zum Beispiel beim ayurvedischen Brunch oder beim ayurvedischen Tapas-Abend, sondern auch Kochevents an, bei denen man Schritt für Schritt in die ayurvedische Kochkunst eingeführt wird. Ayurveda-Workshops, Vorträge und Seminare zu verschiedenen Themen komplettieren das Angebot.

