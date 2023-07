Im Dialog mit großen Ayurveda-Persönlichkeiten

Die Jubiläumskonferenz ist mit über 40 Fachvorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen gefüllt und steht europaweit für Ayurveda-Kompetenz. Nur hier tauschen sich die Teilnehmer direkt mit den großen Persönlichkeiten des Ayurveda aus und erfahren praktisches Wissen, das in keinem Lehrbuch steht.Zum 25. Jubiläum greift das Internationale Ayurveda Symposium eines der großen Gesundheitsthemen unserer Zeit auf: Strategien zur Behandlung und Prävention von Krebs. Forschungsdirektor Vaidya P. Rammanohar (Amrita Centre for Advanced Research in Ayurveda, Coimbatore) berichtet darüber, wie Ayurveda in der integrativen Onkologie globale Bedarfslücken in der Krebsbehandlung füllen kann. Prof. Dr. Tanuja Nesari, Generaldirektorin der indischen Spitzenorganisation „All India Institute of Ayurveda“ in Delhi, geht auf phytotherapeutische Ansätze ein: Ihr Vortrag zeigt auf, wie traditionelle ayurvedische Heilkräuter in der komplementären Krebstherapie zum Einsatz kommen.Ayurveda-Therapeuten werden die zahlreichen Workshops schätzen, um ihre praktischen Fertigkeiten zu ergänzen. Hier stehen physikalische Therapien im Mittelpunkt, zum Beispiel Kalari-Therapien aus Südindien oder die Kombination von Ayurveda mit Techniken aus der Osteopathie und Chiropraktik. Zudem wird Hans H. Rhyner MD, Pionier der Ayurveda-Medizin in Europa, seine ganz persönlichen Diagnose-Methoden aus 40 Jahren Praxis an die nächste Generation weitergeben.Welchen Einfluss Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde auf unsere Gesundheit haben, beleuchtet der Schwerpunkt „Panchamabhuta – heilende Dimensionen der fünf Elemente“. Insbesondere die Verbindung zu den fünf Sinnen steht hier im Fokus, etwa mit dem Beitrag von Dr. Mihir Hajarnavis (Tilak Ayurveda College, Pune) zur indischen Tradition mit der Hand zu essen, oder die Behandlung von Hörverlust mit Ölbädern (Karana Purana) von Prof. Sanjeev Sharma, Direktor des National Institute of Ayurveda an der University of Jaipur.Eingerahmt wird das Programm von dem besonderen Flair auf dem Campus der Europäischen Akademie für Ayurveda. Indische Gewänder setzen Akzente in den stilvollen Räumen, die Dozenten geben beim Kaminabend vertrauliche Einblicke in ihren Werdegang – und über allem schweben Düfte aus der Ayurveda-Gourmetküche, die den Teilnehmer die „fünf Elemente“ auf kulinarische Weise nahebringt.Das Symposium findet 2023 ausschließlich live und vor Ort statt.Die Eröffnungsveranstaltung am Freitag steht allen Interessierten kostenlos offen und wird mit einem Festakt auch das 30-jährige Bestehen der Akademie würdigen. Gratis ist außerdem das Alumni-Treffen mit Gurukul, auf dem Kapazitäten wie Prof. Dr. S.N. Gupta, Vice-Chancellor Maganbhai Adenwala Mahagujarat University (Nadiad), ehemaligen und aktuellen Studierenden an der „Europäischen Akademie für Ayurveda“ fachliche und persönliche Inspirationen geben wird.Termin: 15. bis 17. September 2023Wochenendticket: 320,- € (275,- € für Alumni, Studierende sowie DÄGAM-/VEAT-Mitglieder)Programm und Anmeldung: www.ayurveda-symposium.org Rosenberg gGmbH, Europäische Akademie für AyurvedaForsthausstraße 6, 63633 BirsteinTelefon: +49 (0)6054-9131-0info@ayurveda-akademie.orgSeit 1993 folgt die Akademie ihrer Vision, Menschen mit der traditionellen Heilkunde aus Indien in Berührung zu bringen. Die Gründer Mark und Kerstin Rosenberg haben dafür in Birstein einen Ort geschaffen, an dem Teilnehmer*innen den Ayurveda in all seinen Facetten lernen und erleben können: Rund um ein historisches Forsthaus im Vogelsberg (Hessen) ist eine moderne Bildungseinrichtung entstanden, mit Standorten in Österreich und der Schweiz sowie einer digitalen eAcademy. Enge Kooperationen mit indischen Universitäten und Institution verbinden die Akademie mit der Quelle des ayurvedischen Wissens und stellen die Qualität der Bildungsangebote sicher, ebenso wie die Zertifizierung nach ISO 9001. Direkt an den Campus grenzt ein lebendiges Ayurveda-Kurzentrum an. Auf diese Weise gehen Lehre und angewandte Therapie Hand in Hand - einmalig in Europa.