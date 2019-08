21. Internationales Ayurveda Symposium im hessischen Birstein

Ayurveda bei StoffwechselerkrankungenVombringt das Internationale Ayurveda-Symposium erneut Ayurveda-zusammen:werden die Fachkonferenz nutzen, um Therapieansätze aus den Blickwinkeln moderner und traditioneller Medizin zu diskutieren und ihre Erfahrungen auszutauschen. Ingibt es dazu reichlich Gelegenheit. Das ist gelebter Ayurveda, wie er in keinem Lehrbuch steht. www.ayurveda-symposium.org Welche ayurvedischen Therapien beigreifen können, ist einer der Schwerpunkte auf dem diesjährigen Symposium. Nach Auffassung des Ayurveda ist eine gesunde Verdauung eine der Grundvoraussetzungen für die Gesundheit. Das beginnt bereits mit einem ausgeglichenen Verdauungsfeuer, dem sogenannten. Ist der Umwandlungsprozess der Nahrung über einen längeren Zeitraum gestört, kann es zu Erkrankungen kommen. In diesem Kontext werdenund(All India Institute of Ayurveda) darauf eingehen, wie die Wirkung ayurvedischer Kräuter auf den Stoffwechsel bestimmt werden kann. Anhand von Praxisfällen stelltseine Therapieansätze bei dem komplexen Krankheitsbild des Lipödems vor.aus Großbritannien berichtet über seine Erfahrungen mit der Ausleitung von Schwermetallen und Pilzen, während Cornelius Peters (Niederlande) den Zusammenhang von Alzheimer und Stoffwechselstörungen beleuchtet.Darüber hinaus werdenauf dem Symposium im Fokus stehen. Neben der bekannten Pulsdiagnose kennt der Ayurveda noch zahlreiche weitere Methoden, um zu einer zuverlässigen Diagnose zu gelangen. Unter dem Motto „Diagnose jenseits der Doshas – das Denken in Eigenschaften“ wird Heilpraktiker(Immanuel Krankenhaus Berlin) ein praktisches Diagnose-Training anbieten.(Habichtswaldklinik Kassel) stellt die Zungendiagnose in den Mittelpunkt seines Vortrags, während die Ayurveda-Medizinerin(Ayurveda Parkschlösschen) Unterschiede in der Patientenuntersuchungund der Krankheitsdiagnoseherausarbeitet.Ayurveda weiß, dass die Samen für eine solide Gesundheit schon in der Kindheit gesät werden., die, verdient daher ein besonderes Augenmerk der Fachkonferenz in Birstein. Unter anderem nimmt sichaus Großbritannien diesem Thema an und schildert in seinem Vortrag „3 entscheidende Schritte auf dem Weg zu Heilung und Gesundheit“ für Kinder. Die Ärztinnen(Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum) underläutern die wichtigsten Mittel der Ayurveda-Hausapotheke. Wie eine Panchakarma-Therapie für Kinder gestaltet werden kann, berichtet der indische Arztvom All India Institute of Ayurveda in Delhi aus seiner klinischen Praxis.Eine Messeausstellung rahmt die Fachkonferenz mit einer Vielfalt an Ayurveda-Produkten, -Reisen, -Kleidung, und -Praxisbedarf ein. Darüber hinaus können sich Teilnehmer auf ein indisches Konzert, ayurvedische Bio-Küche und Raum für intensive Gespräche mit Fachkollegen freuen.Alle Infos für Besucher, Referenten und Aussteller finden sich auf: