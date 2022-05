Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Die Besonderheiten der Etikette

Autor: Raymond Bernard

„Keine Angst vor der Etikette! Tatsächlich ist darunter nichts anderes zu verstehen als höfliches Benehmen, wie es eigentlich in allen Lebenslagen angebracht ist.“



Tischmanieren, Esskultur, Kleidungsstil und Respekt. Werden diese Tugenden verdrängt: Von Fastfood jederzeit? Von Jogginghosen allerorten? Von enthemmten Kommentaren voller Hass und Häme? Kurz gefragt: Sind Benimmregeln old school und Schnee von gestern?



„Ganz und gar nicht! Gelebte Etikette ist der Schlüssel für ein schönes, entspanntes und friedvolles Zusammenleben.“ Das sagt einer, der sich auskennt wie kein Zweiter in diesem Metier: Raymond Bernard. Er war über vier Jahrzehnte als Butler am königlichen Hof in Luxemburg tätig, wo er neben den Königlichen Hoheiten Bundeskanzler, Präsidenten, Minister, Kaiser, Reiche und Schöne aus aller Welt bediente. Mit Witz, Charme und großem Sachverstand erzählt er von seinen Erlebnissen und lässt uns teilhaben an einer Welt, die den meisten verschlossen ist und wohl immer bleiben wird. Er berichtet sowohl von Etikettenprofis als auch von -banausen und bleibt dabei diskret – ganz so, wie es die Etikette verlangt.



Dieses sehr persönliche Buch ist nicht nur eine Sammlung lustiger, skurriler, teils absurder Anekdoten, sondern auch ein echter Erkenntnisgewinn und eine Einladung: Werden Sie zur Expertin und zum Experten in Sachen Etikette!



ISBN: 978-3-96229-360-4



Preis: 36,95 €



