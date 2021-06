Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Der kleine Stern

Der kluge Schneemann Fred, mit seinem großen, braunen Hut, führt seine Freunde Theo, Lilo und Johann gern durch die alte Stadt Wittenberg.Auch die beiden Kater George und Schnups sind immer gern dabei, in so mancher herrlichen Winternacht.Niemand kann sie sehen und hören, weil in der Stadt die Großen und Kleinen schon lange schlafen - und so passieren spannende Geschichten in diesem Bilderbuch mit originalgetreuen und handgezeichneten Bildern der Lutherstadt Wittenberg.



ISBN: 978-3-96229-262-1

Autor: Christine Schmidt-Wichmann

Seitenanzahl: 56

Umschlag: Softcover



€ 15,95

(lifePR) (