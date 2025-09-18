ROKA und Visionary Concepts machen Automatenkonzept HOTBOXXX mobil
Das neue Verkaufskonzept bietet die Möglichkeit,an Standorten mit Versorgungsauftrag oder gastronomischem Potential dauerhaft Essen bereitzustellen– ohne hohen Personalaufwand. Dank modernster Automaten-Technik können verschiedenste Foodkonzepte umgesetzt werden: von frittierten Snacks über Kaltgerichte und Süßspeisen bis hin zu vollwertigen Warmgerichten. Das Konzept ist inklusionsfreundlich gestaltet und dafür bereits mehrfach ausgezeichnet worden.
Mit der neu gegründeten InkluJob gGmbH, einer Tochtergesellschaft von Visionary Concepts, leben wir diesen Anspruch aktiv. InkluJob vermittelt Menschen mit Schwerbehinderung an Arbeitgeber und berät bei Förderungen. So wird Inklusion in der Praxis umgesetzt und echte Teilhabe möglich.
Erstmals werden die HOTBOXXX-Automaten mobil in einem Anhänger bzw. semimobil in einem Container realisiert. „Mit dieser Lösung schaffen wir eine völlig neue Dimension in der mobilen Gastronomie. Das System benötigt kaum Personal, hat minimale Einarbeitungszeiten und Ausgabe- und Kassiervorgänge werden nicht nur beschleunigt, sondern auf Wunsch automatisiert ohne einen aktiven Verkäufer. Das Ganze ist ein Self-Service-Konzept, dass jetzt auch noch standortflexibel wird.“, erklärt Volker Beck, Geschäftsführer der ROKA Werk GmbH.
Die Verkaufseinheiten sind perfekt geeignet für stark frequentierte Orte wie Festivals, Stadien und Stadtfeste. Aber auch als stationäre Lösung, beispielsweise auf Campus- oder Messegeländen sowie in Freizeitparks wissen die Automaten zu überzeugen.
Betreiber haben die Wahl: Sie können das System im markanten HOTBOXXX-Design mit bewährten Fast Food Produkten nutzen oder unter einer eigenen Marke mit Ihren Produkten betreiben. So oder so ist neben den bewährten Automaten von Visionary Concepts jetzt auch die Küchen-, Fahrzeug- und Containertechnik des renommierten Herstellers ROKA mit an Bord.
Die neue HOTBOXXX-Containerlösung wird erstmals auf der ROKA-Hausmesse vom 19. bis 22. September im ROKA Showroom in Merenberg präsentiert.
ROKA Hausmesse – alle Infos auf einen Blick:
? Ort: ROKA Showroom, Boschstraße 4, 35799 Merenberg
? Datum: Freitag, 19.09. bis Montag, 22.09.2025
? Öffnungszeiten: täglich 10–16 Uhr
? Weitere Informationen zur ROKA-Hausmesse: www.roka-werk.de/info-center/showroom/