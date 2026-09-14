ROKA Midseason Sale: Food Trucks und Verkaufsanhänger zu Sonderpreisen
Für Gastronomiebetriebe, Caterer und Gründer kann der Kauf eines bereits vorhandenen Fahrzeugs vor allem dann interessant sein, wenn kurzfristig zusätzliche Verkaufskapazitäten benötigt werden oder ein neues mobiles Konzept ohne lange Vorlaufzeit starten soll.
Im Midseason Sale stehen verschiedene Fahrzeugtypen und Ausstattungsvarianten zur Auswahl. Die Bandbreite reicht von Food Trucks bis zu Verkaufsanhängern für unterschiedliche gastronomische Konzepte. Die jeweiligen Aktionsfahrzeuge sind auf der ROKA-Website entsprechend gekennzeichnet.
Neben den Fahrzeugen aus dem Midseason Sale führt ROKA weitere Gebraucht-, Vorführ- und Lagerfahrzeuge. Interessenten können sich damit gezielt nach einer Lösung umsehen, die zu ihrem bestehenden Betrieb oder einem geplanten Gastronomiekonzept passt.
Besichtigungen der verfügbaren Fahrzeuge sind nach Terminvereinbarung im ROKA Showroom in Merenberg möglich.
Weitere Informationen und aktuelle Angebote:
www.roka-werk.de