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ROKA Midseason Sale: Food Trucks und Verkaufsanhänger zu Sonderpreisen

(lifePR) (Merenberg, )
Zum Ende der Freiluftsaison bietet ROKA ausgewählte Food Trucks und Verkaufsanhänger im Rahmen eines Midseason Sales zu Sonderpreisen an. Zum Angebot gehören sowohl Gebrauchtfahrzeuge als auch Lager-Neufahrzeuge, die kurzfristig verfügbar sind.

Für Gastronomiebetriebe, Caterer und Gründer kann der Kauf eines bereits vorhandenen Fahrzeugs vor allem dann interessant sein, wenn kurzfristig zusätzliche Verkaufskapazitäten benötigt werden oder ein neues mobiles Konzept ohne lange Vorlaufzeit starten soll.

Im Midseason Sale stehen verschiedene Fahrzeugtypen und Ausstattungsvarianten zur Auswahl. Die Bandbreite reicht von Food Trucks bis zu Verkaufsanhängern für unterschiedliche gastronomische Konzepte. Die jeweiligen Aktionsfahrzeuge sind auf der ROKA-Website entsprechend gekennzeichnet.

Neben den Fahrzeugen aus dem Midseason Sale führt ROKA weitere Gebraucht-, Vorführ- und Lagerfahrzeuge. Interessenten können sich damit gezielt nach einer Lösung umsehen, die zu ihrem bestehenden Betrieb oder einem geplanten Gastronomiekonzept passt.

Besichtigungen der verfügbaren Fahrzeuge sind nach Terminvereinbarung im ROKA Showroom in Merenberg möglich.

Weitere Informationen und aktuelle Angebote:
www.roka-werk.de

Website Promotion

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ROKA Werk GmbH

Die ROKA Werk GmbH mit Sitz in Merenberg entwickelt und produziert seit rund 60 Jahren Fahrzeuge und Lösungen für die mobile Gastronomie. Zum Sortiment gehören Food Trucks, Verkaufsanhänger, Verkaufscontainer sowie modulare Gebäude- und Gastronomielösungen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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