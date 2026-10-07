ROKA Hausmesse 2026

Wer einen Food Truck, Verkaufsanhänger oder Verkaufscontainer sucht, hat auf der ROKA-Hausmesse vom 6. bis 9. November die Möglichkeit, eine große Auswahl direkt an einem Ort zu erleben. Mehr als 50 Fahrzeuge werden im Showroom gezeigt – in unterschiedlichen Größen, Ausstattungen und für verschiedene gastronomische Konzepte.Der Vorteil für Gastronomen, Caterer und Neueinsteiger: Statt sich durch zahlreiche Online-Angebote zu arbeiten, lassen sich die Fahrzeuge in Merenberg direkt miteinander vergleichen. Ausstattung, Raumgefühl, Materialien – hier kann man ein Gespür für die wichtigen Unterschiede entwickeln – ergänzt durch die persönliche Beratung des ROKA-Teams.2026 erneuert ROKA einen Teil seiner Mietflotte. Dadurch kommen zur Hausmesse zusätzliche Mietrückläufer in den Verkauf. Diese Fahrzeuge sind vom Hersteller gewartet, geprüft und werden mit einem Jahr Garantie angeboten.Für Interessenten eine perfekte Gelegenheit, Fahrzeuge zu erwerben, die bisher im professionellen Mietbetrieb eingesetzt wurden und deren Wartung und Historie der Hersteller kennt. Die Auswahl ist zeitlich begrenzt: Nicht verkaufte Mietrückläufer gehen nach der Verkaufsaktion wieder zurück in die Vermietung.Neben den Mietrückläufern bietet ROKA zur Hausmesse auch starke Messe-Deals für ausgewählte Vorführ- und Gebrauchtfahrzeuge. Der Hersteller kündigt rabattierte Gebrauchte und Vorführer sowie den Verkauf verschiedener Mietrückläufer ausdrücklich als Schwerpunkt der Messeangebote an.Damit deckt die Ausstellung ein breites Spektrum ab: vom individuell konfigurierbaren Neufahrzeug über Vorführer bis zum Gebrauchtfahrzeug. Gezeigt werden unterschiedliche Verkaufskonzepte und Modelle – vom Food Truck und Verkaufsanhänger bis zum Verkaufscontainer. So können Besucher nicht nur Preise, sondern auch Größen, Ausstattungen und mögliche Einsatzbereiche direkt miteinander vergleichen.„Gerade bei einem Foodtruck oder Trailer reicht es oft nicht, Fotos und technische Daten miteinander zu vergleichen. Vor Ort sieht man schnell, welche Größe, Aufteilung und Ausstattung wirklich zur eigenen Verkaufsidee passt“, beschreibt Volker Beck, Geschäftsführer von ROKA den Ansatz der Hausmesse. Auf der Veranstaltung bleibt deshalb bewusst Zeit, Fahrzeuge in Ruhe anzusehen und konkrete Fragen mit dem Team zu besprechen.Ergänzt wird die Fahrzeugausstellung unter anderem durch Einblicke in die Produktion im Rahmen einer Werksführung sowie Streetfood und Möglichkeiten zum persönlichen Austausch.Wer sich für Food Trucks, Verkaufsanhänger und mobile Gastronomie im Allgemeinen interessiert, dem bietet die Hausmesse beim Premiumhersteller inspirierende Einblicke und starke Angebote.