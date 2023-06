Die besonderen Anforderungen an Tiny Houses in Deutschland

Eine echte Verkehrszulassung von Tiny Houses gestaltet sich schwierig, da sie dafür in ihrer Gesamtheit den Kriterien der Straßenverkehrsordnung entsprechen müssen und vom Reifen bis zum Dach als komplettes Fahrzeug homologiert werden müssen.Viele Tiny Häuser überschreiten außerdem die zulässige Zuladung eines PKW-Anhängers mit seinen 3.500 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die vollständige Möblierung, sanitäre Einrichtungen und weitere Zusatzausstattung machen sie schlichtweg zu schwer. In der Realität führt dies dazu, dass die fahrenden Häuser zwar für den Transportanhänger „untendrunter“ eine Zulassung haben, aber aufgrund ihrer zu hohen Zuladung in Form des eigentlichen Wohnraums nicht legal im Straßenverkehr bewegt werden dürfen. Auch bei der nächsten Hauptuntersuchung werden sich viele Prüfer weigern den offensichtlich überladenen Transportanhänger abzunehmen. Ein Abladen des ganzen Hauses ist in vielen Fällen aber faktisch unmöglich oder nur mit fachmännischer Hilfe zu bewerkstelligen.Mooble House hat sich diesem Problem angenommen und gilt als einer der innovativsten Anbieter für den Bau von wirklich mobilen Tiny Houses. So basiert das Traggerüst der Häuser des Premiumanbieters nicht wie so oft auf einer Holzkonstruktion, sondern auf verzinkten Stahlprofilen, welche eigens im Werk gefertigt werden. Diese Stahlprofile sorgen für Stabilität und Flexibilität während der Fahrt und garantieren eine lange Lebensdauer, da sie weder verrotten noch von Schädlingen befallen werden können. Außerdem sorgen sie für einen festen Verbund mit dem Fahrwerk und ein geringeres Gewicht und schaffen so die Basis für eine Zulassung als Wohnanhänger. Die Zwischenräume der Stahlkonstruktion werden je nach Kundenwunsch mit verschiedenen Materialien wie Glaswolle oder auch natürlichen Dämmmaterialien gedämmt. Außen erhalten die Tiny Häuser dann eine attraktive Verkleidung aus einer Kombination von Holz und lackiertem Blech.Als einer der wenigen Anbieter in Europa bietet Mooble House für seine Konstruktionweise einen Whole European Type Approval (COC) mit Gesamtabnahme als Wohnanhänger an. Um dies zu erreichen sind alle Fenster der Tiny Houses von Mooble House mit Sicherheitsscheiben ausgestattet, die die strengen Vorgaben für den Straßenverkehr erfüllen. Nur so kann ein Tiny House jederzeit legal und sicher bewegt werden und auch die Anforderungen der nächsten Hauptuntersuchung erfüllen.Die Zulassung als Wohnanhänger eröffnet außerdem neue Möglichkeiten, wie die Nutzung als temporäre Ferienimmobilien auf Dauerstellplätzen, in ganz Europa. Diese liegen oft sogar direkt am Meer. Wer hat nicht schon einmal von einem Ferienhaus in Südfrankreich oder Italien geträumt, ohne die Hürde des Immobilienkaufs überwinden zu müssen? Mit den Tiny Häusern von Mooble House können diese Träume Realität werden. Sie schaffen die Möglichkeit den Komfort eines eigenen Zuhauses zu genießen, das jederzeit einen Ortswechsel mitmacht.Mooble House bietet seine Tiny Häuser in fünf Größen mit bis zu 7,75 Metern Aufbaulänge und mit unterschiedlichen Grundrissen an. Alle Modelle von halten die Maximalgrenze für PKW-Anhänger von 3,5 Tonnen beim zulässigen Gesamtgewicht ein. Im Innenraum kann der Kunde individuell aus einer Vielzahl an Farben und Materialien seine Favoriten auswählen. Trotz dieser auftragsbezogenen Fertigung halten sich die Lieferzeiten im Rahmen. Von der Bestellung bis zur Auslieferung müssen die Kunden nur ca. 6 Monate einplanen. Das liegt vor allem an der professionellen Arbeitsweise und der perfekt organisierten Herstellung bei Mooble House. Das Unternehmen besitzt viele Jahre Erfahrung im Bereich des modularen Hausbaus und ist weltweit aktiv.Der deutsche Vertreter von Mooble House, das Traditionsunternehmen ROKA Werk in Merenberg ist selbst seit mehr als 30 Jahren Hersteller von kommerziellen Anhängern und kennt sich als Generalimporteur der legendären Airstream Wohnwagen auch mit der Technik von Freizeitfahrzeugen bestens aus.Die Preise für die innovativen Tiny Häuser, die ROKA in Deutschland anbietet, liegen zwischen 55.000 und 85.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer ab Standort Merenberg.Im ROKA Showroom in Merenberg können Interessenten aktuell vier verschiedene Modelle besichtigen.Das Team von ROKA Freizeitfahrzeuge berät kompetent und umfassend bei der Auswahl und Ausstattung der beliebten Tiny Houses auf Rädern.Kontakt und weitere Informationen finden Sie unter: