ritterwerk auf der area30 - Premiere der innovativen Einbau-Geräte

ritterwerk, führender deutscher Hersteller von Haushaltskleingeräten, nimmt erstmals als Aussteller an der renommierten Messe area30 teil, die vom 21. bis 26. September 2024 in Löhne stattfindet. Das Unternehmen präsentiert seine innovativen Einbau-Geräte, die sich durch präzise Funktionalität und elegantes Design auszeichnen.



Die Besucher der Messe können sich auf die Modelle der Einbau-Allesschneider, Einbau-Toaster, Einbau-Stabmixer und Einbau-Sockelsauger freuen. Diese Geräte vereinen hohe Leistung mit platzsparender Integration in Küchen. Die Küche ist längst zum sozialen Treffpunkt und Statussymbol avanciert. Eine moderne Küche ist heutzutage kein reines Mittel zum Zweck mehr, sondern viel mehr: sie dienen als Treffpunkt für die ganze Familie und laden den Freundeskreis zum gemeinsamen Kochen, Austausch und Genießen ein. Dass dabei die Arbeitsflächen möglichst frei und nicht von Haushaltsgeräten überladen sein sollten, ist klar. Die ideale Lösung bieten die Einbau-Geräte von ritter, die Platz auf der Arbeitsfläche schaffen.



Küchengeräte müssen nicht umständlich in Oberschränke und Abstellkammern verstaut werden, um Platz zu schaffen, denn hier kommen die in Schubladen integrierten Küchenhelfer von ritter zum Einsatz. Die Geräte bleiben eingeklappt von Küchendämpfen verschont und kommen nur zum Vorschein, wenn sie gebraucht werden. Bei der Funktion und Bedienung gibt es keine Einschränkungen. Die Einbau-Geräte sind genauso einfach zu benutzen wie herkömmliche Standgeräte. Bereits wenn Schubladen eine Mindestbreite von 30 cm bzw. 45 cm haben, können Einbaukleingeräte montiert werden. Die Einbaulösungen sollten zwecks geeigneter Stromzufuhr bereits bei der Küchenneuplanung des Endkunden vorgesehen und entsprechend vom Fachpersonal eingeplant werden.



Das Einbau-Allesschneider-Sortiment der Marke ritter bietet für jeden Geschmack und beinahe jede Küchenvoraussetzung das passende Gerät: ob nun links oder rechts geführt, Voll- oder Teilmetallausführung – die Möglichkeiten sind außerordentlich vielfältig, auch Kombinationen aus z.B. Einbau-Allesschneider und Einbau-Toaster können ohne Probleme realisiert werden.



„Wir sind stolz darauf, unsere besonderen Einbaulösungen auf der area30 einem breiten Publikum vorstellen zu können. Die Messe bietet die perfekte Plattform, um unsere hochwertigen und funktionalen Einbau-Geräte, die vollständig in Deutschland entwickelt und produziert werden, zu präsentieren“, erklärt Michael Schüller, Geschäftsführer von ritterwerk.



ritterwerk steht seit über einem Jahrhundert für Qualität „Made in Germany“. Die Produkte des Unternehmens sind geprägt von der Tradition des Bauhaus-Stils, der sich durch klare Formen und hohe Funktionalität auszeichnet. Diese Designphilosophie, kombiniert mit modernster Technik, macht ritterwerk zu einem Pionier in der Küchenbranche.

