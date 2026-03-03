Kontakt
Wie aus einem Produkt eine Marke wurde – BEEZER® – the art of cooling

Mit der Einführung des ersten BEEZER® im Jahr 2023 betrat die ritterwerk GmbH Neuland.

Mit der Einführung des ersten BEEZER® im Jahr 2023 betrat die ritterwerk GmbH Neuland. Das bayerische Traditionsunternehmen, bekannt für hochwertige Tisch- und Einbaugeräte, stellte mit dem wahrscheinlich schnellsten Flaschenkühler der Welt eine Innovation vor, die in kürzester Zeit Aufmerksamkeit erregte.

Was als außergewöhnliche Produktneuheit begann, ist heute weit mehr: BEEZER® – the art of cooling ist eine eigenständige Marke für anspruchsvolle Kühl-Erlebnisse – technisch präzise, ästhetisch, durchdacht und emotional aufgeladen.

Vom Innovationsprodukt zur eigenständigen Marke
Als „a brand by ritter“ verbindet BEEZER® die Ingenieurskompetenz und Qualitätsphilosophie von ritterwerk mit einer neuen, mutigen Produktkategorie: schnelles, punktgenaues Kühlen.

Der Markenkern entwickelte sich klar aus der ersten Innovation heraus. Der BEEZER® Getränkekühler zeigte, dass Kühlen nicht warten bedeutet, sondern ein Erlebnis sein kann – spontan, beeindruckend und auf den Moment abgestimmt.

Mit der Erweiterung des Portfolios im Jahr 2026 wurde aus dem Einzelprodukt endgültig eine Markenwelt:
  • BEEZER® IceBall – erzeugt große, kristallklare Ice Balls für stilvolle Drinks
  • BEEZER® IceCube mini – kompakte Eiswürfel auf Knopfdruck
Ob Flasche oder Eis – BEEZER® bringt Kälte auf den Punkt.

Was BEEZER® besonders macht
  1. Geschwindigkeit als Statement
    BEEZER® steht für radikale Zeitersparnis. Statt stundenlangem Vorkühlen liefert die Technologie in Minuten perfekte Trinktemperatur oder formschönes Eis.
  2. Design trifft Funktion
    Minimalistische Formgebung, hochwertige Materialien und eine intuitive Bedienung machen jedes Gerät zum Blickfang – auf der Küchenzeile ebenso wie in der Bar oder im Wohnbereich.
  3. Emotion statt Funktion allein
    BEEZER® verkauft keine Temperatur – sondern Momente: Der spontane Aperitif. Der perfekt temperierte Wein. Der beeindruckende Cocktail mit glasklarem Ice Ball.
  4. Made with expertise
    Als Marke der ritterwerk GmbH steht BEEZER® für deutsche Ingenieurskunst, Qualitätsbewusstsein und langlebige Konstruktion – Werte, die seit Jahrzehnten für Vertrauen sorgen.
BEEZER® – the art of cooling

Mit BEEZER® ist es ritterwerk gelungen, aus einer technischen Innovation eine eigenständige Markenidentität zu entwickeln.

Die Marke steht für eine neue Kategorie im Haushalt: Premium Cooling Experience.

Für Gastgeber mit Anspruch.
Für Designliebhaber.
Für alle, die nicht warten wollen.

BEEZER® – a brand by ritter.
BEEZER® – the art of cooling.

ritterwerk GmbH

BEEZER® ist eine Marke von ritterwerk und steht seit 2023 für stilvolle Kühltechnik mit Erlebnisfaktor. Was mit dem „wahrscheinlich schnellsten Getränkekühler der Welt“ begann, ist heute eine eigenständige Produktwelt für außergewöhnliche Kälteerlebnisse.

Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de/beezer

