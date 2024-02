Erfolgreicher Messeauftritt trotz Bahnstreik: ritter begeistert mit „professional line“

Trotz anfänglicher Herausforderungen durch einen Bahnstreik, der die Anreise für einige Besucher und Aussteller erschwerte, erwies sich die Veranstaltung sowohl für das Inland als auch insbesondere für das internationale Publikum als großer Erfolg.



Die Resonanz auf die „professional line“ und den neu vorgestellten Feinschneider tondo13, war überragend. Die Besucher zeigten sich von der durchdachten Konzeption und der herausragenden Qualität des Geräts begeistert. Besonders hervorgehoben wurden die Vorteile des 19 cm großen Messers des tondo13, das vor allem durch seinen höheren Schneidepunkt überzeugte. Obwohl der Feinschneider tondo13 erst im Mai lieferbar sein wird, verzeichnete ritterwerk bereits jetzt eine hohe Anzahl an Vorbestellungen. Das begleitende Vermarktungskonzept mit Display wurde positiv angenommen. Alle Besteller entschieden sich zusätzlich für ein Warenpräsentationsdisplay, was das Konzept von ritter unterstreicht.



Im Exportgeschäft öffnet der Feinschneider den strategisch wichtigen HoReCa-Kanal. Auch international wurden Vorbestellungen entgegengenommen. Durch die „professional line“ wird ritter seine Position weltweit im Markt weiter festigen können.



Der internationale Charakter der Messe wurde durch zahlreiche Besuche von bestehenden und potenziellen Neukunden aus dem Ausland bestätigt. ritterwerk sieht darin großes Potenzial für die Expansion und die Erschließung neuer Märkte.



Das Konzept der neuen Warenpräsenter von ritter, das durch Optik, Wertigkeit und Übersichtlichkeit bestach, erhielt ebenfalls positives Feedback von den Besuchern und wird schon bald in einigen Ladengeschäften erlebbar sein.



Trotz eines, aus Sicht einiger, etwas schwächeren ersten Tages aufgrund des Bahnstreiks war die Messe ein voller Erfolg. Die positive Resonanz und die hohe Anzahl an Vorbestellungen bestätigen die Strategie und die Produktqualität von ritter. Mit Vorfreude blickt das Unternehmen bereits auf die nächste ambiente in 2025, für die eine erneute Teilnahme bereits fest eingeplant ist.

(lifePR) (