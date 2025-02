BEEZER® von ritter begeistert im ETM TESTMAGAZIN

Schnelligkeit: Getränke kühlen in nur 3 bis 6 Minuten

Jeder kennt das Problem: Unerwartete Gäste, eine spontane Party oder einfach der Durst auf ein eiskaltes Getränk – doch alles ist warm. Bislang blieb nur der volle Kühlschrank oder das riskante Gefrierfach. Doch jetzt gibt es den BEEZER®, der Getränke in nur 3 bis 6 Minuten herunterkühlt – zehnmal schneller als eine Gefriertruhe und 20-mal effizienter als ein Kühlschrank.Das ETM TESTMAGAZIN hebt hervor, dass der BEEZER® durch seine innovative Kühltechnologie einen echten Unterschied macht. „Das Gerät kühlt Getränke innerhalb kürzester Zeit auf die perfekte Trinktemperatur – und das völlig unkompliziert.“ Dank seiner kompakten Bauweise spart er nicht nur Platz, sondern verbraucht auch nur dann Strom, wenn er wirklich gebraucht wird – ein echter Vorteil gegenüber herkömmlichen Getränkekühlschränken.Die Redaktion des ETM TESTMAGAZINS hat den BEEZER® in einem umfangreichen Praxistest genau unter die Lupe genommen. Bewertet wurden unter anderem Kühlgeschwindigkeit, Bedienkomfort, Energieverbrauch und Praxistauglichkeit. Das Ergebnis: Der BEEZER® erhält Bestnoten und eine klare Empfehlung für alle, die Wert auf schnelle und energieeffiziente Getränkekühlung legen!Mit BEEZER® Connect (App) lässt sich der Kühler ganz einfach steuern und anpassen. Empfindliche Weine, Softdrinks oder Bier – für jede Getränkesorte kann die ideale Kühlstufe eingestellt werden. So bleibt der Genuss immer perfekt temperiert.Die Tester resümieren: „Der BEEZER® ist eine echte Innovation für alle, die ihre Getränke in Rekordzeit kühlen möchten – energiesparend, kompakt und einfach in der Handhabung. Ein Gerät, das man nicht mehr missen möchte!“Ob für Weinliebhaber, Partygänger oder Genießer von kühlen Erfrischungen – der BEEZER® setzt neue Maßstäbe in der Getränkekühlung und ist die perfekte Lösung für alle, die nicht warten wollen, sondern genießen!