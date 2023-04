VAPE & SMOKE AREA im Flughafen Münster/Osnabrück

NEU: Dampfer- und Raucherbereich im Flughafen Münster/Osnabrück

Die Riccardo Retail GmbH, führender Anbieter von E-Zigaretten, E-Liquids und Zubehör, eröffnete bereits am 20.04.2023 die VAPE & SMOKE AREA im Flughafen Münster/Osnabrück. Somit bietet Riccardo den Flughafenbesuchern einen zusätzlichen Dampfer- und Raucherbereich innerhalb des Gebäudes.



Auf einer Fläche von etwa 60 qm bietet die VAPE & SMOKE AREA neben zahlreichen Sitzmöglichkeiten auch einen rund um die Uhr verfügbaren Verkaufsautomaten mit einer großen Auswahl an Einweg E-Zigaretten und vielen weiteren Produkten.



“Das Ambiente der VAPE & SMOKE AREA ist stilvoll und erfreut das Auge eines jeden Kunden. Die Tatsache, dass sie es auch so empfinden, bestätigt uns, dass wir unser Ziel erreicht haben, eine ansprechende Umgebung zu schaffen”, sagte Geschäftsführer Jens Bandlow von der Riccardo Retail GmbH anlässlich der Eröffnung.



Die Riccardo Retail GmbH ist durch ihren großen Online-Shop und die vielen stationären Filialen in Deutschland und der Schweiz bekannt. Mit der Eröffnung der VAPE & SMOKE AREA am Flughafen Münster/Osnabrück baut das Unternehmen seine Präsenz weiter aus und bietet seinen Kunden ein einladendes Erlebnis.