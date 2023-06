Riccardo baut Marktführerschaft weiter aus

Übernahme von Filialen von der Quantus Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH

Riccardo E-Zigaretten, der führende Einzelhändler für E-Zigaretten, E-Liquids und Zubehör in Deutschland und in der Schweiz, erweitert ihr Geschäft in Deutschland durch die Übernahme von Filialen von der Quantus Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH i.L.: 2 x Berlin, Dessau, Erfurt, Essen, Koblenz, Leipzig, Rostock, Hameln, Wolfsburg und Aachen.



Für Riccardo ist die Akquisition weiterer Filialen ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie und stärkt die Position des Unternehmens als deutscher Marktführer. Die Übernahme ermöglicht dem Unternehmen nicht nur, seine eigene Filialstruktur zu erweitern und insbesondere die Präsenz in den genannten Standorten zu stärken, sondern führt auch zu einem Ausbau der Belegschaft um rund 20 Arbeitsplätze.



Dazu Stefan Götz „Ich freue mich insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Branchensituation, mit dem Ausbau unserer Marktführerschaft ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiter und Kunden senden zu können.“