Neue Volunteer Projekte in Ozeanien

Angefangen hat bei RGV alles mit einem Freiwilligenprojekt in Ghana. Daran haben sich mit der Zeit weitere Projekte in Afrika und anschließend in Asien, Europa und Lateinamerika angeschlossen. Nun verbucht RGV einen neuen Erfolg: den Einsatz von Volunteers bei Freiwilligenprojekten in Ozeanien.In Australien hat RGV bislang ein Projekt in Nord-Queensland. An dem Projektstandort engagieren sich Freiwillige im Korallenschutz und tragen dazu bei, das Great Barrier Reef zu schützen und zu erhalten. Eingesetzt werden die Volunteers hier unter anderem bei der Datenerfassung am Riff, der Verarbeitung und Analyse dieser und bei der Pflege von kranken und verletzten Schildkröten. Eine Teilnahme an dem Projekt ist ab 18 Jahren möglich. Außerdem sind fließendes Englisch und gute Schwimm- und Tauchfähigkeiten Voraussetzung für das Meeresschutzprojekt.Geplant sind in Kürze auch noch weitere Projekte in Australien.Ähnlich wie in Australien dreht sich auch in Neuseeland alles um Natur- und Umweltschutz. Aktuell bietet RGV drei Projekte in Auckland Christchurch und Wellington , der Hauptstadt Neuseelands, an. Da die Projekte von derselben Non-Profit-Organisation ausgehen, ist es möglich, seinen Aufenthalt auf mehrere Standorte aufzuteilen. Im Wesentlichen steht bei allen der Erhalt und Schutz der Artenvielfalt Neuseelands im Fokus. Die Aufgaben variieren dabei von Bäume pflanzen, Wege und Pfade instand halten über Strand und Fluss Clean Ups bis zu Waldschutzmaßnahmen. Wer an einem der Projekte teilnehmen möchte, sollte zwischen 18 und 75 Jahren alt sein und fließend Englisch sprechen. Da die Aufgaben körperlich anstrengend sein können, werden auch eine gewisse Grundfitness und körperliche Gesundheit vorausgesetzt.Mit Ozeanien hat RGV einen weiteren wichtigen Meilenstein als Organisation von Freiwilligenarbeit erzielt. “Dadurch möchten wir Volunteers eine noch größere Bandbreite an Zielländern und sinnvollen Projekten bieten, denn jede:r hat andere Wunschdestinationen und Präferenzen”, sagt RGV Gründer Steffen Mayer. Die Erschließung von neuen Projekten ist damit allerdings nicht abgeschlossen. In Zukunft sind noch weitere neue Projekte geplant, die das Produktportfolio von RGV ergänzen werden.