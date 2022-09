REVITALIS erwirbt Hanseatischen Hof in Lübeck

Der in Hamburg ansässige und deutschlandweit tätige Investor und Projektentwickler REVITALIS REAL ESTATE AG hat das Hotel Hanseatischer Hof in Lübeck von der Art-Invest Real Estate erworben. REVITALIS plant, das Bestandsgebäude ergänzt um einen Neubauteil in Wohnungen umzunutzen. Das Hotel schließt mit heutigem Datum.



Der Hanseatische Hof liegt in einem Wohngebiet im Stadtteil St. Lorenz in unmittelbarer Nähe zur Altstadt und war zum Teil ursprünglich als Seniorenwohnheim errichtet. Neben Neubauwohnungen im Innenhof plant REVITALIS im Bestand u.a. Mikroapartments der Eigenmarke behome zu integrieren, um dem hohen Bedarf an Wohnraum, insbesondere an Mikroapartments in Lübeck Rechnung zu tragen. Das renommierte Lübecker Architekturbüro MEYER STEFFENS ARCHITEKTEN UND STADTPLANER BDA hat das Planungskonzept mit der Hansestadt Lübeck abgestimmt und einen positiven Bauvorbescheid erwirkt.



Neben der erforderlichen energetischen Ertüchtigung wird die vorhandene Gebäudekubatur behutsam erweitert. Ein Mobilitätskonzept für die Bewohner wird durch E-Ladekapazitäten, Carsharing und einen Fahrrad- Hub ergänzt.



"Wir freuen uns auf die Entwicklung und über die partnerschaftlich abgewickelte Transaktion mit der Art-Invest Real Estate. Die Neuausrichtung und Repositionierung des Objektes wird den immer wichtigeren ESG-Kriterien folgen und auch einen Beitrag für die Verbesserung der Klimabilanz der Hansestadt Lübeck leisten", so Jens Platt, Leiter Ankauf der REVITALIS.



Die Finanzierung der Transaktion wurde durch BF.direkt begleitet. „Das Konzept von REVITALIS hat uns begeistert, und REVITALIS kennen wir als sehr erfahrenen und soliden Projektentwickler. Daher unterstützen wir die Umnutzung sehr gerne als Finanzierungspartner“, sagt Francesco Fedele, Geschäftsführer von BF.direkt.



