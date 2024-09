Prämierte Schweizer Hotelmarke übernimmt Hotel in Kaprun

Die Schweizer Revier Hospitality Group erweitert ihr Portfolio und übernimmt das Hotel Active by Leitner’s in Kaprun. Mit der Übernahme der Aktienmehrheit führt die Gruppe ihre Expansion fort und wird nunmehr ein zweites Hotel in Österreich führen. Neben der Gesellschaft und den dazugehörigen Immobilien wird die gesamte Belegschaft übernommen.Das von der Familie Leitner aus Kaprun geführte Hotel kommt in neue Hände. Die Schweizer Revier Hospitality Group übernimmt das Hotel Active by Leitner’s und plant einen Erweiterungsbau sowie die Komplettrenovierung des aktuellen Hotels. Im Dezember 2025 soll dann das Hotel mit 91 Gästezimmern und Lifestylekonzept als Revier Hotel Kaprun eröffnet werden.Vor über 20 Jahren hat die Familie Leitner Ihr Hotelrefugium in Kaprun eröffnet und laufend erweitert. Heute verfügt das Haus über 58 Zimmer sowie zusätzliche Appartements. Nun übergibt sie das Unternehmen in neue Hände. „Schon vor Jahren hat mich die Revier Marke fasziniert und in den Gesprächen hat sich schnell herausgestellt, dass hier die Chemie stimmt und wir für unsere Familie, aber auch die Mitarbeitenden und den Ort eine gute Lösung gefunden haben sagt Matthias Leitner, scheidender Geschäftsführer und Gesellschafter der Active by Leitner’s GmbH.Die Revier Hospitality Group übernimmt die Geschäftstätigkeit noch in diesem Sommer und führt das Hotel unter dem aktuellen Namen weiter. Neue Direktorin wird Annika Müller, welche aktuell die Revier Mountain Lodge Montafon führt. Neben einem Neubau mit 32 Zimmern, wird das gesamte Hotel umfassend saniert und im Dezember 2025 als Lifestyle Revier Hotel Kaprun wiedereröffnet. Für den Totalumbau wurde die ortsansässige MAB Architektur gewonnen.Die Schweizer REVIER Hospitality Group mit Sitz in Lenzerheide ist die Managementgesellschaft der beiden Hotelmarken Revier sowie PRIVÀ und führt Hotels in der Schweiz, Österreich und Dubai. Sie entwickelt und betreibt neuartige Beherbergungskonzepte, welche sich an veränderten Reisegewohnheiten und verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen orientieren. Die REVIER Hospitality Group ist eine Tochtergesellschaft der in St. Gallen domizilierten Fortimo Group. Durch die Immobilienkompetenz der Gruppe können Investition, Entwicklung und Betrieb aus einer Hand erfolgen. Weitere Informationen unter www.revier.group. Für seine Pionierleistung und seinen innovativen Ansatz wurde das Unternehmen erst kürzlich mit dem Schweizer Special Award 2022 ausgezeichnet.press@revier.group