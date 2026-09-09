Unabhängige Bundesbeauftragte Kerstin Claus spricht auf Jugendreise Kongress 2026 in Berlin
Reisenetz lädt Branche zu Kongress am 17./18. November bei martas Gästehäuser Hauptbahnhof Berlin. Schutz vor sexualisierter Gewalt auf Jugendreisen ist ein Schwerpunkt.
Schutz auf Jugendreisen: Branche in der Pflicht
Sexualisierte Gewalt betrifft auch den Kontext von Klassenfahrten, Ferienfreizeiten und internationalen Jugendbegegnungen. „Kinder- und Jugendreisen sind wertvolle Bildungs- und Erfahrungsräume. Doch damit sie so sicher wie möglichsind, braucht es verpflichtende Schutzkonzepte, geschulte Fachkräfte und eine Kultur des Hinschauens“, so Kerstin Claus. Ihr Input trägt den Titel „Schutz vor sexualisierter Gewalt auf Jugendreisen verantwortungsvoll gestalten – Anforderungen an die Kinder- und Jugendreisebranche“.
Das Reisenetz hat den Schutz von Kindern und Jugendlichen seit Jahren als Kernthema verankert. Der Verband setzt mit dem Gütesiegel „Geprüfte Reisenetz Qualität“ verbindliche Qualitätskriterien, zu denen auch Präventionsmaßnahmen, Schulungen und transparente Verfahren gehören. Mitglieder müssen diese Kriterien erfüllen und nachweisen. Im Forderungspapier des Verbandes an die Bundespolitik wird zudem die Einführung bundesweiter Standards für Kinder- und Jugendreisen gefordert – einschließlich verpflichtender Schulungen zu Aufsichtspflicht, Kinderschutz und Erste Hilfe.
Kongress als Branchentreff: Zwei Tage Impulse, Netzwerk, Lösungen
Der Jugendreise Kongress findet am 17. und 18. November 2026 in den martas Gästehäusern am Berliner Hauptbahnhof statt. Neu strukturiert bietet er kompakte Programmblöcke, eine integrierte Mitgliederversammlung, Workshops und einen „Marktplatz der Möglichkeiten“ für Anbieter, Unterkünfte, Transportdienstleister und Programmgestalter. Ziel ist es, aktuelle Herausforderungen – von KI über Inklusion bis Kinderschutz – gemeinsam zu bearbeiten und die Branche zukunftsfähig zu machen.
„Der Kongress ist der zentrale Treffpunkt der Kinder- und Jugendreisebranche. Wir freuen uns sehr, dass Frau Claus ihre Expertise einbringt und damit ein wichtiges Signal für die gesamte Branche setzt“, sagt Peter Schuto, Vorsitzender des Reisenetz e.V. und ergänzt: „Die Teilnahme von Frau Claus zeigt uns, dass unsere langjährigen Forderungen Gehör finden.“
Anmeldung und Teilnahme
Interessierte aus Jugendtourismus, Jugendhilfe, Schulen, Politik und Medien sind eingeladen, am Kongress teilzunehmen. Tickets können über die Kongress-Website gebucht werden; für Mitglieder, Young Professionals und Erstbesucher:innen gibt es vergünstigte Konditionen. Unterkünfte können direkt mitgebucht werden (martas Gästehäuser Hauptbahnhof oder a&o Hostel Berlin Hauptbahnhof).
Kongress-Website: jugendreise-kongress.de
Veranstaltungsort: martas Gästehäuser Hauptbahnhof, Lehrter Straße 68, 10557 Berlin
Datum: 17.–18. November 2026