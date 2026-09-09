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Unabhängige Bundesbeauftragte Kerstin Claus spricht auf Jugendreise Kongress 2026 in Berlin

Reisenetz lädt Branche zu Kongress am 17./18. November bei martas Gästehäuser Hauptbahnhof Berlin. Schutz vor sexualisierter Gewalt auf Jugendreisen ist ein Schwerpunkt.

(lifePR) (Berlin, )
Der Jugendreise Kongress 2026 bekommt hochkarätigen Input: Kerstin Claus, Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM), wird am Mittwoch, 18. November 2026, als Keynote-Speakerin den Branchentreff bereichern. Im Fokus ihres Inputs stehen Anforderungen an die Kinder- und Jugendreisebranche, um Schutz vor sexualisierter Gewalt verantwortungsvoll zu gestalten. Veranstalter ist das Reisenetz – Fachverband für Kinder- und Jugendreisen e. V.

Schutz auf Jugendreisen: Branche in der Pflicht

Sexualisierte Gewalt betrifft auch den Kontext von Klassenfahrten, Ferienfreizeiten und internationalen Jugendbegegnungen. „Kinder- und Jugendreisen sind wertvolle Bildungs- und Erfahrungsräume. Doch damit sie so sicher wie möglichsind, braucht es verpflichtende Schutzkonzepte, geschulte Fachkräfte und eine Kultur des Hinschauens“, so Kerstin Claus. Ihr Input trägt den Titel „Schutz vor sexualisierter Gewalt auf Jugendreisen verantwortungsvoll gestalten – Anforderungen an die Kinder- und Jugendreisebranche“.

Das Reisenetz hat den Schutz von Kindern und Jugendlichen seit Jahren als Kernthema verankert. Der Verband setzt mit dem Gütesiegel „Geprüfte Reisenetz Qualität“ verbindliche Qualitätskriterien, zu denen auch Präventionsmaßnahmen, Schulungen und transparente Verfahren gehören. Mitglieder müssen diese Kriterien erfüllen und nachweisen. Im Forderungspapier des Verbandes an die Bundespolitik wird zudem die Einführung bundesweiter Standards für Kinder- und Jugendreisen gefordert – einschließlich verpflichtender Schulungen zu Aufsichtspflicht, Kinderschutz und Erste Hilfe.

Kongress als Branchentreff: Zwei Tage Impulse, Netzwerk, Lösungen

Der Jugendreise Kongress findet am 17. und 18. November 2026 in den martas Gästehäusern am Berliner Hauptbahnhof statt. Neu strukturiert bietet er kompakte Programmblöcke, eine integrierte Mitgliederversammlung, Workshops und einen „Marktplatz der Möglichkeiten“ für Anbieter, Unterkünfte, Transportdienstleister und Programmgestalter. Ziel ist es, aktuelle Herausforderungen – von KI über Inklusion bis Kinderschutz – gemeinsam zu bearbeiten und die Branche zukunftsfähig zu machen.

„Der Kongress ist der zentrale Treffpunkt der Kinder- und Jugendreisebranche. Wir freuen uns sehr, dass Frau Claus ihre Expertise einbringt und damit ein wichtiges Signal für die gesamte Branche setzt“, sagt Peter Schuto, Vorsitzender des Reisenetz e.V. und ergänzt: „Die Teilnahme von Frau Claus zeigt uns, dass unsere langjährigen Forderungen Gehör finden.“

Anmeldung und Teilnahme

Interessierte aus Jugendtourismus, Jugendhilfe, Schulen, Politik und Medien sind eingeladen, am Kongress teilzunehmen. Tickets können über die Kongress-Website gebucht werden; für Mitglieder, Young Professionals und Erstbesucher:innen gibt es vergünstigte Konditionen. Unterkünfte können direkt mitgebucht werden (martas Gästehäuser Hauptbahnhof oder a&o Hostel Berlin Hauptbahnhof).

Kongress-Website: jugendreise-kongress.de
Veranstaltungsort: martas Gästehäuser Hauptbahnhof, Lehrter Straße 68, 10557 Berlin
Datum: 17.–18. November 2026

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Unsere Speaker:innen beim Jugendreise Kongress 2026

Reisenetz - Fachverband für Kinder - und Jugendreisen e.V.

Seit 1988 ist das Reisenetz das größte Netzwerk und der führende Fachverband für Kinder- und Jugendreisen in Deutschland. Über 100 gemeinnützige und gewerbliche Mitglieder – darunter Anbieter von Klassenfahrten, Jugendgruppenreisen, Unterkünften, Programmanbietern und Beförderungsunternehmen – engagieren sich im Verband für Qualität, Sicherheit und Teilhabe im Kinder- und Jugendreisen. Das Reisenetz setzt sich für die Professionalisierung der Branche ein und zertifiziert seit 2007 Anbieter, die sichere und pädagogisch wertvolle Reiseerlebnisse für junge Menschen ermöglichen.

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