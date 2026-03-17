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Rückengesundheit im Fokus

Gesundheitstag für Mitarbeiter im Passauer Wolf Bad Griesbach

(lifePR) (Bad Griesbach, )
Rückenbeschwerden gehören zu den häufigsten Volkskrankheiten unserer Zeit. Um dem entgegenzuwirken und die Gesundheit der Mitarbeiter aktiv zu fördern, veranstaltete das Team des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) am Passauer Wolf-Standort Bad Griesbach im März einen Gesundheitstag rund um das Thema Rückengesundheit. Mit vielfältigen Aktionen, Informationsangeboten und Mitmach-Formaten erhielten die Mitarbeiter wertvolle Impulse für einen gesunden Rücken und mehr Wohlbefinden im Arbeitsalltag.

Gesunder Rücken: Aktionstag in Bad Griesbach
Am 17. März 2026 fand im Passauer Wolf Bad Griesbach der Aktionstag »Gesunder Rücken – schmerzfrei und stark« statt. »Rückengesundheit betrifft uns alle – unabhängig von Tätigkeit oder Arbeitsbereich. Mit dem Aktionstag wollten wir zeigen, wie vielfältig Prävention sein kann und wie wichtig es ist, achtsam mit dem eigenen Körper umzugehen«, so BGM-Projektleitung Christine Bauer. Mitarbeiter konnten verschiedene Stationen besuchen und sich rund um das Thema Rückengesundheit informieren sowie selbst aktiv werden. Am Informationsstand des Betrieblichen Gesundheitsmanagements vermittelte Christine Bauer Tipps für einen starken Rücken und stellte Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung vor. Besonders praxisnah waren die Selbsterfahrungsstationen mit Pflegefachkraft Carolin Wiesner und Pflegedienstleitung Christian Mandl-Wagner: Hier konnten Mitarbeiter Hilfsmittel aus der Pflege kennenlernen, ein Exoskelett ausprobieren oder mithilfe des Alterssimulators »GERT« erleben, wie sich körperliche Einschränkungen anfühlen. Zusätzlich bot die AOK einen »Back-Check« zur Analyse der Rückengesundheit sowie eine Reaktions-Challenge an. Bewegung kam ebenfalls nicht zu kurz: Aktivitätsimpulse – von Entspannungsübungen über Rücken-Yin-Yoga bis hin zu Kardiotraining Pound® – motivierten dazu, neue Bewegungsformen auszuprobieren und den Rücken gezielt zu stärken. Auch das Thema Ernährung  war Teil des Programms: Bianca Wohlstreicher, Ernährungsberaterin im Bereich Prävention, stellte Schmankerl und Rezepte für eine entzündungshemmende Ernährung vor, die den Körper mit gesunder Energie versorgen. »Eine ausgewogene, entzündungshemmende Ernährung kann einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit leisten. Schon kleine Veränderungen im Alltag helfen, den Körper mit mehr Energie zu versorgen und langfristig das Wohlbefinden zu stärken«, sagt Bianca Wohlstreicher.

Dienstrad-Leasing und weitere Facetten des BGM
Zusätzlich wurde das Dienstrad-Leasing im Passauer Wolf vorgestellt. Infos aus erster Hand gab es dabei von der Firma Zweirad Würdinger. »Interessierte konnten sich Fahrräder ansehen, Probefahrten machen und sich umfassend informieren«, berichtet Christine Bauer. Über das Veranstalten eines Gesundheitstages hinaus zeigt sich das Betriebliche Gesundheitsmanagement im Passauer Wolf in vielfältigen Facetten des Alltags. Mit gesunden Impulsen werden Mitarbeiter regelmäßig an einen gesundheitsförderlichen Lebensstil erinnert, der das persönliche Wohlbefinden stärkt. Dazu gehören unter anderem gesunde Pausensnacks, die frische Energie liefern, sowie Wissensimpulse, die dabei unterstützen, gesundheitsbewusste Entscheidungen zu treffen. Ergänzend ermutigen die sogenannten »Mach-Mal-Impulse« dazu, kleine Pausen und Übungen in den Arbeitsalltag zu integrieren und damit Körper und Geist zu stärken. Auch Team-Events und der Magic-Outdoor-Tag bieten Gelegenheit für gemeinschaftliche Erlebnisse.

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Passauer Wolf - Medizin fürs Leben

Der Passauer Wolf Bad Griesbach ist seit 1979 stabiler Partner für die medizinische Rehabilitation, die Nachsorge und Prävention in der Region. Zu den Fachbereichen zählen die Neurologie inklusive der neurologischen Frührehabilitation, die Geriatrie und Innere Medizin/Kardiologie, sowie Nachsorgeprogramme. Gehobenen Ansprüchen wird man mit den Passauer Wolf KomfortAngeboten im Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia gerecht. Neben dem Passauer Wolf Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia ergänzt die Passauer Wolf Lodge & Therme mit dem Präventionsangebot der DRV »RV Fit« die Bandbreite in Bad Griesbach. Das mittelständische und von Inhaber-Familien getragene Unternehmen mit weiteren Standorten in Bad Gögging, Nittenau und Ingolstadt blickt zurück auf über 45 Jahre Erfahrung. Die Häuser zählen zu den führenden Zentren für Rehabilitation und medizinische Versorgung in Bayern.

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Über den Passauer Wolf Bad Griesbach
Betriebliches Gesundheitsmanagement im Passauer Wolf

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