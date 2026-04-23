Passauer Wolf mit vielfältigem Programm bei den Bad Gögginger Aktionstagen Gesundheit 2026 – Fokus auf Parkinson
Informations-, Vortrags- und Mitmachprogramme
»Die Aktionstage bieten uns eine wichtige Plattform, um über Parkinson aufzuklären und Betroffenen sowie Angehörigen konkrete Unterstützung und Perspektiven aufzuzeigen«, sagt Prof. Dr. med. Tobias Wächter, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Neurologie im Passauer Wolf Bad Gögging. Am Messestand erhalten die Besucher umfangreiche Informationen zum gesamten Behandlungsspektrum einschließlich Parkinson, den verschiedenen Fachabteilungen und weiteren Themen rund um einen stationären Aufenthalt in der Klinik. Der benachbarte Gesundheitsparcours und therapeutische Mitmachaktionen bieten spannende Einblicke. Dazu zählen unter anderem die Trommelgruppe »Drums for Life«, die gezielt Rhythmus und Bewegung fördert, sowie die sogenannte BIG-Therapie, die auf weitläufige Bewegungen zur Verbesserung der Mobilität abzielt. Ein Highlight ist der therapeutisch eingesetzte Schäfflertanz, bei dem Interessierte selbst mittanzen können. Diese besondere Form der Bewegungstherapie wird im Passauer Wolf gezielt eingesetzt, um Beweglichkeit, Koordination und Lebensfreude von Parkinson-Patienten zu fördern. Fachlich fundierte Informationen liefern die Vorträge von Prof. Dr. med. Tobias Wächter sowie Priv.-Doz. Dr. med. Franz Marxreiter, Leitender Oberarzt Neurologie. Sie informieren an beiden Veranstaltungstagen über die Früherkennung und Verlauf der Parkinson-Krankheit sowie über medikamentöse und nichtmedikamentöse Therapieansätze. Ergänzend findet am Samstag eine offene Diskussionsrunde »Parkinson – Fragen und Antworten mit Experten« statt, bei der individuelle Anliegen der Besucher im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus ist ein Experten-Interview mit Hans-Martin Linn, Geschäftsführer im Passauer Wolf Bad Gögging, geplant, das interessante Einblicke in die Klinik und auch in die Behandlung von Parkinson gibt.
Programm des Passauer Wolf im Überblick
Samstag, 2. Mai 2026
ganztägig: Informationsstand & »Gesundheitsparcours«
14:00 Uhr: Vortrag »Medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapie bei Morbus Parkinson«, Prof. Dr. med. Tobias Wächter, (Kursaal)
14:00 Uhr: Therapeutischer Schäfflertanz, Stefan Ipfelkofer, Leitung Physio- und Ergotherapie in der Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging (Gymnastikraum)
16:00 Uhr: Vortrag »Früherkennung – Was ist Morbus Parkinson und wie erkennt man die Behandlung? Was kann man tun?«, Priv.-Doz. Dr. med. Franz Marxreiter, (Kursaal)
16:00 Uhr: Drums for Life, Manuela Knorz, Sporttherapeutin im Passauer Wolf Bad Gögging, (Gymnastikraum)
16:30 Uhr: BIG-Therapie, Stefania Piva, Physiotherapeutin im Passauer Wolf Bad Gögging, (Gruppenraum)
17:00 Uhr: Diskussionsrunde Parkinson – Fragen und Antworten mit Experten, Prof. Dr. med. Tobias Wächter und Priv.-Doz. Dr. med. Franz Marxreiter, (Kursaal)
zusätzlich: exklusive Führungen für Parkinson-Selbsthilfegruppen (nicht öffentlich)
Sonntag, 3. Mai 2026
ganztägig: Informationsstand & »Gesundheitsparcours«
11:00 Uhr: Drums for Life, Manuela Knorz, Sporttherapeutin im Passauer Wolf Bad Gögging, (Gruppenraum)
12:00 Uhr: Experten-Interview, Hans-Martin Linn, (Aktionsbühne)
12:30 Uhr: Interview: Schäfflertanz, Stefan Ipfelkofer, Leitung Physio- und Ergotherapie in der Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging, (Aktionsbühne)
13:00 Uhr: Vortrag »Medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapie bei Morbus Parkinson«, Prof. Dr. med. Tobias Wächter, (Kursaal)
13:00 Uhr: Hausführung durch die Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging, Anmeldung bei Stand 21
14:00 Uhr: Therapeutischer Schäfflertanz, Stefan Ipfelkofer, Leitung Physio- und Ergotherapie in der Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging, (Gruppenraum)
14:30 Uhr: Hausführung durch die Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging, Anmeldung bei Stand 21
15:00 Uhr: Vortrag »Früherkennung – Was ist Morbus Parkinson und wie erkennt man die Behandlung? Was kann man tun?«, Priv.-Doz. Dr. med. Franz Marxreiter, (Kursaal)
15:00 Uhr: Drums for Life, Manuela Knorz, Sporttherapeutin im Passauer Wolf Bad Gögging, (Gruppenraum)
16:00 Uhr: BIG-Therapie, Stefania Piva, Physiotherapeutin im Passauer Wolf Bad Gögging, (Gruppenraum)
16:30 Uhr: Hausführung durch die Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging, Anmeldung bei Stand 21
Das gesamte Programm ist einsehbar unter Programm Bad Gögginger Aktionstage Gesundheit | Bad Gögging. Ein besonderes Zeichen der Unterstützung setzt zudem der diesjährige Benefizlauf: Der Erlös aus den Startgeldern kommt der Deutschen Parkinsonstiftung zugute. Zur Spendenübergabe wird die Geschäftsführerin Franziska Engehausen aus Berlin erwartet. Die Expertise in der neurologischen Versorgung teilt das Team des Passauer Wolf während der Aktionstage und setzt ein starkes Zeichen für Aufklärung, Prävention und moderne Therapieansätze bei Parkinson.