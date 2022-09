Passauer Wolf als attraktiver Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

An den Passauer Wolf-Standorten Bad Griesbach, Bad Gögging und Nittenau sind am 1. September 26 junge Erwachsene in die Ausbildung gestartet. Insgesamt lassen sich 21 Auszubildende zu Pflegefachkräften bzw. -helfern ausbilden. In weiteren Berufsfeldern wurde der Passauer Wolf Bad Gögging als Ausbildungsstätte gewählt, darunter z. B. Kaufleute im Gesundheitswesen. Im Passauer Wolf Bad Griesbach konnten Köche sowie Kaufleute im Gesundheitswesen und Hotelfachleute begrüßt werden. Außerdem bilden der Passauer Wolf Bad Gögging und Bad Griesbach in Kooperation mit der Passauer Wolf Berufsfachschule für Physiotherapie in Bad Gögging bzw. der Akademie für Gesundheitsberufe in Rotthalmünster staatlich anerkannte Physiotherapeuten aus. Die Ausbildung beginnt jährlich am 1. Oktober. Für die neuen Mitarbeiter fanden Willkommensveranstaltungen statt.Unternehmen, die in der Studie »Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe« der »WELT« einen überdurchschnittlichen Mittelwert erzielt haben, erhielten die Auszeichnung »Hohe Attraktivität«. So auch der Passauer Wolf, der im Sektor »Dienstleistung« eine Bewertung von 2,90 Punkten erreicht hat. Andreas Herzog, Geschäftsführer im Passauer Wolf, freut sich über die Auszeichnung: »Wir sind stolz, dass wir als attraktiver Ausbildungsbetrieb wahrgenommen werden. Das zeigt, dass sich gelungene Onboarding-Konzepte, die Arbeit an einer Kultur des verantwortlichen wertschätzenden Miteinanders und die Zeit und Energie, die unsere langjährigen Mitarbeiter in die Ausbildung der neuen Teammitglieder stecken, lohnen. Wir sind aber auch jedes Jahr wieder auf die Leistungen unserer Auszubildenden stolz. Die Erfahrung zeigt, dass 100 Prozent ihre Prüfung schaffen, davon 80 Prozent mit Noten von gut bis sehr gut.« Für die Studie hat das Kölner Analyseinstitut »ServiceValue« insgesamt 3.984 Unternehmen aus den Sektoren »Dienstleistung«, »Handel« und »Industrie« von mehr als 700.000 Bürgern aus Deutschland bewerten lassen. Die Befragten beurteilten das Image und die Attraktivität der Unternehmen als Ausbildungsbetrieb.Kompetente Ansprechpartner und neu gestaltete Lern- und Übungsmöglichkeiten erwarten die Auszubildenden im Passauer Wolf. Die Ausbilder zeichnen sich durch hohe Fachkompetenz aus, schulen neue Mitarbeiter intensiv und leiten sie zu selbständigem Arbeiten an. Die Auszubildenden in der Pflege lernen sehr alltagsbezogen, z. B. in einem gut ausgestatteten Übungsraum. Im Hotellerie- und Gastronomiebereich zählt der saisonunabhängige Betrieb und die Verbindung zwischen Medizin und Hotellerie bis hin zum Vier-Sterne-Superior-Niveau zu den Besonderheiten. »Von den Arbeitnehmervorteilen im Passauer Wolf profitieren Auszubildende ab Tag eins«, so die Leitung der Personalverwaltung im Passauer Wolf Bad Griesbach und Leitung des Teams »Employer Branding«, Ramona Holzapfel. Dazu zählen Angebote im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung, die Unterbringung in Personalunterkünften, Bike-Leasing, Team-Events oder Mitarbeiterrabatte. Bei erfolgreich abgeschlossener Ausbildung stehen die Chancen sehr gut, direkt einen Arbeitsplatz angeboten zu bekommen.Interessierte können sich das ganze Jahr über für einen Ausbildungsplatz bewerben. Freie Stellen sind unter passauerwolf.de/karriere zu finden.