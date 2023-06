Passauer Wolf 2023 wieder unter Deutschlands besten Kliniken

Die Akutbereiche der Passauer Wolf Reha-Zentren in Nittenau, Bad Gögging und Bad Griesbach zählen, wie in den Vorjahren, zu den bundesweit besten Rehabilitationszentren. Mit den Studienergebnissen wird das hohe Qualitätsniveau des Gesundheitsunternehmens erneut bestätigt. In den gelisteten Häusern betreuen interdisziplinäre Teams Patienten im Rahmen der neurologischen Frührehabilitation im Passauer Wolf Nittenau und Bad Griesbach oder in der Akutphase im Passauer Wolf Bad Gögging, z. B. während der multimodalen Parkinsonkomplexbehandlung im Neurologischen Zentrum für Bewegungsstörungen. »Mit 97,8 von 100 Punkten auf Platz 3 unter Deutschlands besten Krankenhäusern in der Kategorie »Rehabilitationszentren« gelistet zu sein, freut uns sehr. Wir können uns bereits seit einigen Jahren auf den vorderen Plätzen halten, wobei wir auf das Qualitätsbewusstsein im Alltag mehr achten als auf Qualitätssiegel,« so Stephan Graeber, Chefarzt der Neurologie und Geriatrie im Passauer Wolf Nittenau. »Die hohe Behandlungsqualität und der anhaltende Erfolg sind insbesondere auf das gelungene Zusammenwirken der verschiedenen Teams zurückzuführen. Darauf sind wir besonders stolz«, so der Chefarzt weiter.In die Ergebnisse flossen sowohl Auswertungen aus Qualitätsberichten als auch Erfahrungsberichte aus Patientenbewertungsportalen ein. Qualitätsberichte liefern u. a. Daten zu Qualifikationen, Leistungsspektrum, medizinischen und nicht-medizinischen Angeboten oder zum Qualitäts- und Risikomanagement. Patientenstimmen aus Bewertungsportalen wurden in Kategorien wie beispielsweise Abläufe und Services, Weiterempfehlungsbereitschaft und Gesamtzufriedenheit unterteilt. Die Kombination aus objektiven Fakten und subjektiven Eindrücken der Patienten erlaubt eine ausgewogene Bewertung der Qualität auf einer Skala zwischen 0 und 100.