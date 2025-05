»Mentales Wohlbefinden«: Gesundheitstag für alle Mitarbeiter im Passauer Wolf Bad Griesbach

Mentale Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Die eigene seelische Balance gilt es, bewusst in den Blick zu nehmen. Genau hier setzte der Aktionstag »Mentales Wohlbefinden« an, der vom Team des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) am 15. Mai für alle Mitarbeiter im Passauer Wolf Bad Griesbach angeboten wurde. Unter dem Motto »Mit Vertrauen in die eigenen Kräfte durch den Tag« hatten die Mitarbeiter die Möglichkeit, Impulse für mehr innere Balance und einen achtsamen, gesunden Arbeitsalltag zu sammeln.



Aktivitätsimpulse, Aktionsstände und gesunde Köstlichkeiten



»Mentale Gesundheit beginnt oft bei kleinen Dingen – einem guten Gespräch, einem Spaziergang an der frischen Luft oder der bewussten Entscheidung sich selbst ernst zu nehmen. Unser Ziel war es, genau solche Anregungen zu bieten – niederschwellig, offen und mit viel Freude«, sagt Christine Bauer, BGM-Beauftragte. An einem Stand konnten sich Interessierte über die Plattform Nilo.Health informieren, mit der das Unternehmen seit kurzem zusammenarbeitet und die digitale Hilfe zur Förderung der mentalen Gesundheit bietet. Weil eine ausgewogene und gesunde Ernährung nachweislich positive Effekte auf das Wohlbefinden hat, gab es für die Mitarbeiter energiereiche Snacks für den Arbeitsalltag, die von der Ernährungsberatung im Passauer Wolf Bad Griesbach zusammengestellt wurden – inklusive Rezeptvorschlägen. Ein Stand der AOK bot mit einem Reaktionstest und einer kleinen Team-Challenge spielerische Zugänge zu Gesundheitsthemen. Besonders gut angenommen wurde der Aktivitätsimpuls »Boxatmung« unter der Aufsicht von Manuel Wedler, stellvertretende Leitung Therapie und RV Fit-Guiding. Die Teilnehmer lernten hierbei, wie sie mit wenig bewussten Atemzügen Stress reduzieren und ihre Lunge trainieren können. »Viele merken erst, wie stark sie unter Stress stehen, wenn der Körper und die Psyche erste Warnsignale senden. Prävention heißt, sich vorher Zeit zu nehmen – und sei es nur für ein paar bewusste Atemzüge am Tag«, sagt Manuel Wedler. Die gemeinsame Mittagsrunde im Park war eine schöne Möglichkeit, das Immunsystem zu stärken und mit den Kollegen in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.



Dienstrad-Leasing und weitere Facetten des BGM



Zusätzlich wurde das Dienstrad-Leasing im Passauer Wolf vorgestellt, Infos aus erster Hand gab es dabei von der Firma Zweirad Würdinger. »Interessierte konnten sich Fahrräder ansehen, Probefahrten machen und sich umfassend informieren«, berichtet Christine Bauer. Über das Veranstalten eines Gesundheitstages hinaus zeigt sich das Betriebliche Gesundheitsmanagement im Passauer Wolf in vielfältigen Facetten des Alltags. So bieten beispielsweise Team-Events und der Magic-Outdoor-Tag Gelegenheit für gemeinschaftliche Erlebnisse. Mit gezielten Maßnahmen des Arbeitsschutzes auf Grundlage eines umfangreichen Arbeitssicherheitskonzepts sorgt das BGM dafür, dass die Mitarbeiter jeden Tag in einem sicheren Umfeld arbeiten können. Darüber hinaus wird ein umfassendes betriebliches Eingliederungsmanagement angeboten, das eine schnelle und nachhaltige Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einer Erkrankung unterstützt.

